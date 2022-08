Liveshopping is geen succes: waarom slaat het niet aan?

Tell Sell op social media

Liveshopping klinkt alsof je er veel moeite voor moet doen, maar dat is juist niet zo. Je hoeft niet live ergens aanwezig te zijn. Je kunt het juist vanuit je luie stoel doen: een influencer of merk start op social media een livestream met shoppingmoglijkheid en hierin kun je dan tot een aankoop overgaan. De beste vergelijking is Tell Sell: iemand vertelt je vanalles en nogwat over het product, maar je kunt via de chat ook vragen insturen over het product.

Vroeger bij Tell Sell (en nu nog steeds met Tommy Teleshopping) zag je op televisie een product dat heel fanatiek werd aangeprezen. En, als je snel reageerde, dan kreeg je er zelfs gratis accessoires bij! Je bestelde het product dan via de telefoon. Het waren vaak van die vernuftig lijkende items en mede dankzij acteurs leek het alsof een buikspierstellage je met vijf minuten per dag al na twee weken in een gespierde Adonis kon veranderen. Hoewel sommige Tell Sell-artikelen zeker hun werk doen, blijken het toch regelmatig miskopen. Dat ligt overigens niet altijd aan het product zelf, maar aan de mens: iets belandt ergens achter een kast, onder een bank of in een verlaten la en er wordt nooit meer naar omgekeken.

Aan de andere kant bestaat Tell Sell al enorm lang en blijft het blijkbaar zeer succesvol, want anders zouden televisiezenders er niet zoveel zendtijd aan opofferen (tot ergernis van vele televisiekijkers). Toch blijkt die ergernis best groot te zijn, want we kopen geen dingen in de Tell Sell-variant op Facebook en TikTok, wanneer het online en live is. Komt dat omdat het live is en je maar net moet zijn ingetuned, of komt het omdat we dit soort verkopen op social media niet kunnen waarderen?