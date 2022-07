​Gerucht: Tiktok stopt met shopbare livevideo's

Liveshoppen op TikTok

TikTok zou in Europa en de Verenigde Staten stoppen met shopbare video’s, omdat de resultaten er niet naar zijn. Financial Times schrijft dat er sinds vorig jaar bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk mee werd getest, zoals met een livestream genaamd On Trend. Echter blijkt het grote publiek hier (nog) niet klaar voor. Er komen gewoon geen verkopen uit in het Westen. Opvallend, want in Azië werkt het veel beter.

Het vreemde is dat op zich veel mensen wel de producten willen kopen van een influencer. Kijk naar de bodyglitter van Monica Geuze of de lipkits van Kylie Jenner. Zeker in de wereld van make-up worden mensen makkelijker geïnfluenced, omdat dat vaak zeer specifieke producten zijn en het is makkelijk om vanuit je luie stoel iets te kijken en dan een paar keer op je scherm te tikken, waarna je de producten een paar dagen later in huis hebt en zelf aan de slag kunt.