Nederlandse ouders vinden TikTok-verbod een goed idee

Veel Nederlandse kinderen zijn volop op TikTok Emen Instagram te vinden, terwijl hun ouders er liever een verbod op zouden zien. Wat. 21 procent van de ondervraagden bovendien ook wil, is dat kinderen ook niet op WhatsApp kunnen.

Onderzoeksbureau Motivaction kwam na onderzoek onder ouders met kinderen van 6 tot en met 14 jaar tot die conclusie. Dat veel ouders wel een verbod willen, maar het niet zelf willen verbieden, heeft ermee te maken dat als andere kinderen het wel mogen, hun kind misschien benadeeld is. Die verwachting is er in ieder geval wel. 70 procent van de ouders zien het wel zitten als er vanuit de overheid een verbod op TikTok en Instagram komt. Dan geldt het immers voor alle kinderen, zoals dat bijvoorbeeld al het geval is in Australië.

Het lastige in de strijd tegen al dat telefoongebruik is dat ouders vaak net zoveel met hun telefoon bezig zijn. Ook wij volwassenen spenderen vaak meer tijd dan we willen aan het kijken naar filmpjes waarvan we na drie minuten al niet meer weten dat we ze hebben gezien. Veel ouders zien heil in een betere leeftijdscontrole, maar tegelijkertijd willen ze niet dat het ten koste gaat van de privacy van hun kind.