Musk wil Twitter gebruikers betalen voor advertenties

Elon Musk draagt binnenkort de CEO-scepter van Twitter over aan een – zoals hij dat zelf enkel maanden geleden noemde – kandidaat die gek genoeg is om die rol te vervullen. Sinds zijn overname van het sociale netwerk gaat het nog niet bepaald crescendo. De verliezen zijn voor een groot deel eruit gesneden, maar dat ging wel ten koste van meer dan twee derde van het personeel.

Advertenties in reacties van ‘verified’ gebruikers?

Een ander probleem is het verlies van adverteerders. De soms ietwat (ahum) controversiele acties en beslissingen van Musk hebben veel (grote) adverteerders ertoe doen besluiten Twitter de rug toe te keren. In een volgende poging om de (advertentie)omzet van Twitter weer op te krikken, heeft Elon het plan opgevat om Tweeps, of content creators, te gaan betalen als ze ermee instemmen om advertenties te tonen in reacties. Dat zou over een aantal weken al ingevoerd kunnen worden.

Echter, zo stelt Musk in een tweet, deze optie zal alleen beschikbaar komen voor content creators met een ‘blauw vinkje’. Ofwel, geverifieerde accounts. Sinds Musk de policy van Twitter veranderde kunnen, op een paar uitzonderingen na, tweeps alleen nog een ‘verified’ status krijgen als ze daarvoor betalen – het welbekende, veel besproken en vergruisde, Twitter Blue abonnement.