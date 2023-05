Elon Musk heeft een nieuwe CEO voor Twitter gevonden

Het is zover. Naar aanleiding van een zelf geinitieerde poll werd Elon Musk eind vorig jaar door het twitter-publiek weggestemd als CEO van Twitter. Hoewel dat juridisch geen steekhield, had Musk van tevoren wel gezegd dat hij de uitslag van zijn ‘Should I stay or should I go’-poll zou respecteren. Sindsdien is hij dus al op zoek naar een opvolger.

CEO met uitdagingen

Dat liep niet bepaald vlot. Ik bedoel, wie wil nu in deze tijd aan het roer van Twitter staan. Nadat Musk eerst bijna driekwart van het personeel ontslagen heeft, of wegjoeg, met alle gedoe rondom verliezen en het uitblijven van successen voor nieuwe (betaalde) diensten.

Bovendien was Musk op zoek, zoals hij zelf zei, naar iemand die ‘dom’ genoeg is om deze baan te willen uitoefenen. Schijnbaar heeft Elon nu dan toch, bijna een half jaar later, een geschikte kandidaat gevonden die niet alleen dom genoeg is, maar het ook wil gaan doen. Volgens de WSJ is het Linda Yaccarino die nu nog bij NBC Universal werkt. Maar dat is dus een onbevestigd bericht.

Dat heeft de miljardair in ieder geval, uiteraard via Twitter, bekend gemaakt. Wie die nieuwe CEO is of wordt, dat blijft nog even geheim, maar hij zou wel al over een week of zes aantreden. Dat is dus nog voor de zomer. Dat is een prima periode. Het is dan langer licht… en de opvolger van Musk zal ongetwijfeld heel wat lange dagen moeten maken om Twitter weer helemaal erbovenop te helpen. Als hij daar al in gaat slagen.