Musk scheldt vertrekkende adverteerders de huid vol

Dat Elon Musk een rare snuiter is, hoeven we niemand meer uit te leggen. Een ongeleid projectiel met miljarden in zijn achterzak, zo heb ik hem al vaker getypeerd. Een visionair, zeker. De kans is groot dat zijn ongeremde karakter voor een groot deel debet is aan zijn succes. Toch worden zijn uitspattingen soms steeds extremer. Dan heeft Musk meer weg van een verongelijkte kleuter dan een visionaire zakenman die in zijn ‘eentje’ het meest succesvolle EV-merk op de markt zette en er met zijn ruimtevaart ambities in slaagde de NASA weer op het paard te helpen.

X kan Musk doen ontploffen

Vooral met Twitter, door Musk overgenomen in een ‘spur of the moment’ toen hij het idee kreeg dat de toenmalige eigenaren en verantwoordelijken van Twitter de vrijheid van meningsuiting op het platform inperkten, kun je bij Musk een snaar raken die hem doet exploderen. Dan lijkt het erop dat de ‘verongelijkte kleuter’ sneller dan normaal in hem naar boven komt.

Of daarbij meespeelt dat hij er vooralsnog maar niet in lijkt te slagen de 44 miljard die hij voor Twitter, sorry… ik zal vanaf nu consequent X schrijven, betaalde (deels) terug te verdienen. Ondanks al zijn plannen en beslissingen die ervoor zorgen dat het gebruik van X steeds meer geld kost. Tenminste, als je meer wilt doen dan alleen wat rondneuzen en af en toe iets posten.

Go f**k yourself!

Deze week was het weer eens zover. Elon werd tijdens een interview gevraagd naar de exodus van adverteerders bij X. Deze keer naar aanleiding van een post van Musk die alom gezien werd als antisemitisch.

De reactie van Musk op de vragen van de interviewer zou je hilarisch kunnen noemen, maar eigenlijk was het voor de CEO van een miljardenbedrijf natuurlijk beschamend. ‘Dan adverteer je toch niet!’ Ik laat me niet chanteren door adverteerders. Go fuck yourself!’, aldus Elon aan het adres van de vertrokken adverteerders. Enfin, kijk zelf maar.