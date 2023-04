Microsoft social media advertising tool is nu ‘Twitter-loos’

De beslissing van Twitter (lees: Elon Musk) om de kosten voor het professioneel gebruik van de Twitter-api fors te verhogen en het aantal tweets dat opgevraagd kan worden met de gratis variant te beperken heeft weer een ‘slachtoffer’ geëist. Vandaag (25 april) heeft Microsoft namelijk Twitter uit haar Advertisting tool verwijderd. Dat is vier dagen voordat de nieuwe, duurdere, api-abonnementen ingaan. Met de tool kunnen zakelijke klanten eenvoudig advertentiecampagnes inplannen voor de diverse social media kanalen. Twitter valt daar nu dus van af.

Tienduizenden dollars per maand

Hoewel de exacte tarieven voor het zakelijke api-abonnement niet vrijgegeven zijn – gesproken werd onlangs over minimaal 42.000 dollar per maand voor maximaal 25.000 tweets. Twitter zegt over het Enterprise abonnement alleen dat het voor elke klant op maat gemaakt wordt. Uiteraard ook met maatwerk tarieven, maar die zijn, als we de eerdere berichtgeving van Wired hierover mogen geloven, nogal gepeperd. Zeker als je het vergelijkt met het basic abonnement, hoewel 100 dollar per maand voor, zoals Twitter het noemt, ‘hobbyisten’, is ook best een fors bedrag.

Microsoft heeft dus besloten om Twitter dan maar te laten vallen. "Vanaf 25 april 2023 ondersteunen slimme campagnes met meerdere platforms Twitter niet meer. Het Digital Marketing Center (DMC) zal vanaf die datum geen ondersteuning meer biedt voor Twitter", zo liet Microsoft vorige week haar zakelijke klanten al weten.

In hoeverre het besluit van Twitter om de api-tarieven fors te verhogen van invloed zal zijn op het gebruik van Twitter, en of het uiteindelijk voor Musk en de zijnen lucratief blijkt, is nog maar de vraag. Onlangs vielen ook al heel wat third party apps met handige Twitter tools, zoals Tweetbot en Twitterrific buiten de boot toen heb de toegang tot het platform ontzegd werd.

Musk boos

In een reactie, uiteraard op Twitter, zinspeelde Elon Musk dat hij overweegt om een rechtszaak aan te spannen tegen Microsoft. Omdat ze, zo stelt hij, voor trainingen illegaal gebruik gemaakt zouden hebben van data van Twitter. Ook gaf hij aan niet blij te zijn met bedrijven die de database van Twitter leegzuigen, het verdienmodel er uit slopen (door advertenties te verwijderen) om er vervolgens zelf aan te verdienen.