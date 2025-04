Komt er eindelijk een echte Instagram-app voor iPad?

Instagram heeft geen iPad-app. Waar we eerder al jarenlang verbaasd waren dat Photoshop geen tablet-app had, daar zijn we dat nu over Instagram. Enerzijds is het te begrijpen, anderzijds lijkt het een gemiste kans. Een kans die Meta nu misschien goed wil maken: Instagram krijgt namelijk mogelijk een iPad-app.

Je denkt toch: waarom was dit er niet eerder? Dat is ook het geval geweest met Adobe’s fotobewerker, maar daarvan lag het vooral aan de manier waarop je ermee omgaat: het is moeilijk om al die bewerkingsopties toe te voegen voor Photoshop. Tegelijkertijd is Instagram natuurlijk al een app en zou het makkelijk moeten zijn om die zo te schalen dat het op de iPad werkt.

Instagram-app

Het werkt overigens op dit moment ook wel op de iPad, maar het is inderdaad een vergrootte versie van de iPhone-app. Het is geen app die speciaal voor iPad is aangepast en gemaakt. Dat komt er nu dus misschien wel aan. Meta zou volgens The Information aan een Instagram-app voor iPad werken. De reden hiervoor is vooral Chinees: TikTok heeft inmiddels veel terrein gewonnen en daar gaat het nog wel even mee door.