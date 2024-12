Kerst 2024: dit zijn de leukste inhakers op social media

Het is Kerst! Een goed moment voor ons als DutchCowboys om je heel fijne feestdagen te wensen, maar we zouden natuurlijk onszelf niet zijn als we dat gepaard lieten gaan met wat toffe social inhakers die alles te maken hebben met de feestdagen. Dit zijn de leukste kerst-inhakers op social media.

Kerstmis

Voordat je straks aan tafel schuift bij je familie, vrienden of op je werk: even een snelle headsup van wat Kerstmis ook alweer is. Het is een Christelijke feestdag waarop we de geboorte van Jezus Christus vieren. Inmiddels is het natuurlijk veel meer dan dat: het is ook een periode waarin de Kerstman vanuit de Noordpool met zijn arreslee met vliegende rendieren pakjes thuisbezorgd via de schoorsteen. Zijn lievelingskostje? Melk en koekjes.

In Nederland eten we liever hele andere dingen met Kerst, zoals een goede gourmet, allerlei varianten op carpaccio, garnalencocktail, kalkoen, biet wellington, tiramisu, een eton mess en ga zo maar door. Sommige mensen doen ook nog cadeautjes onder de kerstboom. De feestdagen zijn voor sommige mensen een leuke partytime, voor anderen vooral een tijd van moetjes. De schoonfamilie weer onder ogen zien, weer horen hoe succesvol je zusje is, weer niezen omdat je tante 9 Perzische katten heeft: het kost soms wat moeite, maar vooral is kerst bedoeld als een knusse, gezellige periode. Hopelijk ook voor jou! Oke, tijd voor de socials:

AI volop van de partij:

Maar echte mensen zijn ook nog steeds leuk natuurlijk:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Niki 🧡 (@thuis.bij.niki)



Mocht je je nog vervelen deze kerst:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim DuChateau (@kimduchateau)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dr Chloe Stubberfield (The Which Doctor) (@thewhichdoctor_)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Cheryl Ziola (@ziolacheryl)