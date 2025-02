Je Signal-linkjes werken niet meer op X

Het social medium van Elon Musk, X, staat er al om bekend dat het regelmatig linkjes naar bepaalde concurrenten blokkeert. Nu is daar weer een nieuwe bijgekomen, namelijk Signal. Signal is veel in het nieuws de laatste tijd omdat veel mensen ernaar zouden overstappen, mede omdat ze WhatsApp willen verlaten. Het wordt echter als communicatiemiddel ook gezien als een concurrent van wat we vroeger kenden als Twitter.

Signal-linkjes

Wil je dus een linkje plaatsen om iemand snel bij een direct message op Signal uit te laten komen, helaas. Het is niet zo dat het gewoon niet werkt: je krijgt allerlei verschillende foutmeldingen dat het niet werkt. Soms wordt er gezegd dat je spam plaatst, dat er ongeoorloofde activiteit is of dat er schadelijke content wordt geplaatst. Het vaakst voorkomed lijkt de ‘Er ging iets mis’-melding te zijn. Something went wrong dus.

Het opmerkelijke is dat ook weer niet alles van het domein Signal wordt geblokkeerd. Wil je bijvoorbeeld iemand gewoon wijzen op het bestaan van Signal door de algemene URL door te geven, dan kan dat nog wel gewoon. Signal heeft soms een belangrijke rol, want door zijn verregaande encryptie is het een kanaal dat journalisten bijvoorbeeld veel gebruiken om vertrouwelijke informatie van bronnen te ontvangen. De informatie blijft op je toestel staan, waardoor het veiliger is dan wanneer het ergens op een server blijft hangen.