​Je kunt Instagram-post straks alleen met je goede vrienden delen

Je maakt een groep aan die dan uit ‘goede vrienden’ bestaat, of in ieder geval mensen met wie jij bepaalde posts graag wil delen. Het idee is dat Instagram daardoor weer wat meer wordt voorzien van posts en dat het weer wat persoonlijker gaat voelen. Het is immers best bijzonder als jij tot iemands vriendengroep behoort. Bovendien heeft het algoritme van Instagram de neiging om vaak de populairste van de populairste mensen weer te geven, in plaats van dat je ook de posts van minder bekende mensen ziet.

Persoonlijker posten

Als je straks een Instagram-bericht plaatst, dan krijg je de mogelijkheid om die naar iedereen te sturen, of naar alleen je goede vrienden. Het opmerkelijke is dat die goede vrienden-lijst al langer bestaat: sinds 2018 kun je zo’n lijstje aanmaken. Je kunt dan alleen met die vrienden een Story of Note plaatsen. Niemand kan zien wie er in je vriendengroep zitten: ook geen mensen die wel van de vriendengroep deel uitmaken. Wel kun je als ‘vriend van’ een Story die alleen naar goede vrienden is gegaan herkennen: die zijn namelijk groen.

Nu is het natuurlijk de vraag wie je aan je groepje gaat toevoegen: alleen mensen uit die bepaalde vriendengroep, of juist alleen collega’s? Dan draai je hem namelijk om en kun je ‘zakelijke posts’ delen zonder dat je vrienden met wie gewoon lol trapt er last van hebben. Weet dus wel dat je collega’s zien dat je het niet openbaar deelt, maar met een select gezelschap. Wel is het fijn om op die manier iets beter te kunnen zenden. Hopelijk wordt het mogelijk om meerdere groepen te maken, zodat je nog specifieker kunt zenden. Aan de andere kant is dat in het verleden ook niet heel succesvol geweest bij andere social media en is misschien die ene groep juist wel genoeg, plus: je kunt het altijd aanpassen.

De functie is nog niet live voor iedereen, maar veel mensen hebben hem wel al voorbij zien komen. De functie zou maar in een select aantal landen worden getest.