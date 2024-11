Instagram verbetert zijn meest irritante factor

Nu hoef je dus niet meer zomaar iets te missen, want Instagram herlaadt pas als je scrollt. Dit heeft Instagram-baas Adam Mosseri bekendgemaakt. Het was geen fout in Instagram, het was een bewuste keuze Mosseri zegt erover: “Omdat we nieuwe content willen laden, en dat even duurt, lieten we je vast iets zien wat al was gedownload. Dat is goed voor engagement.” Deze manier van werken werd door Instagram intern een ‘rug pull’ genoemd: waarbij je een tapijt of tafelkleed zo snel wegtrekt dat alles er gewoon op blijft staan, maar dan dus zonder tapijt. Die eerste post was dan waarschijnlijk het tapijtje.

Verbetering voor Insta

Ook bij Instagram weten ze dat het irritant is, en daarom is het nu gestopt. Het merkt dat wel in engagementcijfers, maar het is het waard omdat de ervaring van mensen die Instagram gebruiken nu aanzienlijk is verbeterd. Een volgende verbetering die we graag zouden zien is dat telefoons niet meer vergrendelen omdat je te lang naar een Instagram-video kijkt. Als je YouTube kijkt gebeurt dit niet, maar als je op Instagram een lange Reel kijkt, dan gaat je telefoon (als je die zo hebt ingesteld) op een x moment op zwart. Je wil natuurlijk dat die vergrendeling niet inkickt als je kijkt. Echter, dit kan ook een probleem zijn van bepaalde telefoonmerken