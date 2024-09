Hoe lang zullen Instagram Stories nog bestaan?

Instagram heeft er laatst al voor gezorgd dat de wallposts steeds meer op Stories gaan lijken, maar nu doet het het ook andersom. De Stories op het social medium worden nu ook voorzien van de optie om te reageren. Dat kon natuurlijk al, maar nu zijn het openbare reacties die andere mensen dus ook lezen.

Minder sliding in the DM’s

Er wordt straks waarschijnlijk een stuk minder in de DM’s geslide. Instagram laat je nu op de post zelf reageren, in plaats van dat wat je te vertellen hebt in iemands privéberichten eindigt. Het is een grote verandering voor Instagram die best eens grote invloed kan hebben op interpersoonlijk contact. Het had namelijk wel iets dat je reactie altijd direct -en alleen- naar de plaatser van de Story ging. Dat maakte het veel belangrijker om een reactie achter te laten op de reactie. Je wil iemand niet laten hangen. Berichten onder een post zijn vaak toch iets vrijblijvender: mensen verwachten minder dat je met een antwoord komt.

En het is openbaar. Dus iedereen kan zien dat je die reactie plaatst. Dat kan zorgen voor interessante discussies en ook weer meer interacties juist, omdat er meer mensen betrokken zijn bij het gesprek. Of in ieder geval betrokken kunnen zijn bij het gesprek. Het is wel zo dat alleen mensen die de persoon achter de Story volgen kunnen plaatsen, en ook alleen als de Story-plaatser hen ook volgt.

Wel is het fijn dat wanneer er toch een nare reactie wordt geplaatst of er een ruzie ontstaat, dit net als de Story zelf automatisch verdwijnt na 24 uur. Hecht dus niet al te veel waarde aan die reacties, want over een dag ben je ze kwijt. Als je ze überhaupt liever kwijt dan rijk bent, dan kun je ze sowieso uitschakelen: je kunt per Story reacties uitzetten. Of je toch nadat het verhaal na die 24 uur offline is gehaald op de een of andere manier alsnog de reacties kunt zien is onbekend, maar het lijkt erop dat ze gewoon verdwijnen met de post zelf.