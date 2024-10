Instagram komt met nieuw beleid waardoor je echt meer views wil

Weinig views? Lagere kwaliteit

Mosseri zegt:”We doen er alles aan om altijd de hoogst mogelijke beeldkwaliteit te bieden, maar als content te weinig views heeft, dan gaan we op een lagere kwaliteit over.” Het is natuurlijk wel vreemd beleid: video’s die immers een slechte kwaliteit hebben, worden niet snel populair omdat mensen ze sneller zullen wegswipen. Ook denken vooral mensen met een wat kleiner account dat ze hierdoor nooit groot kunnen worden, of in ieder geval aanzienlijk minder snel. Instagram drukt mensen echter op het hart dat het kwaliteitsverschil niet is alsof het met een 1 megapixel-camera is geschoten: het is een klein kwaliteitsverschil dat op papier geen problemen zou moeten opleveren.

Ook is het niet zo dat je video’s nu allemaal naar een crappy kwaliteit worden geklapt: het is alleen bij bepaalde video’s en ook niet als een soort vuistregel: het is willekeuriger dan je denkt. En blijkbaar dus bijna niet merkbaar, dus hopelijk zien kleinere accounts dat dus ook niet terug in hun statistieken. Het blijft wat vreemd: Meta kan ook heel Facebook draaiend houden, en nu is dat wellicht wat eenvoudiger opgezet, het heeft zelf juist de afgelopen jaren zoveel video gepusht. Maak je prachtige video’s met dure apparaten, dan wil je natuurlijk niet dat die uiteindelijk niet mooi tonen op het social medium. We zijn dus benieuwd of dit nog een staartje zal krijgen.