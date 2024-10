Instagram komt met een bieb om leuke posts terug te vinden

Je kunt een post die je leuk vindt natuurlijk naar je vrienden sturen, of opslaan, maar soms sturen mensen je iets leuks en vergeet je dat op te slaan. Instagram komt nu met een manier om zulke posts terug te vinden, ook als je ze niet hebt opgeslagen. Het is nu nog in ontwikkeling, maar komt wel naar het social medium toe.

Microsoft Recall

Als we iets kunnen zeggen over 2024, dan is het wel dat het het jaar is waarin we vooral dingen willen kunnen terugvinden. Microsoft heeft met zijn Recall een manier gevonden om dingen terug te vinden die je op je scherm zag, Google doet het op zijn Pixel iets rustiger aan met screenshots die je zelf hebt gemaakt en nu is er Instagram dat graag wil dat je leuke video’s die je vrienden je sturen kunt terugvinden.

Het komt ook vaak voorbij in gesprekken: dan praat je over die grappige meme die iemand al dan niet moet hebben gezien: ‘Ik stuur hem je wel even!’ Soms is het dan een uitdaging om zo’n post nog terug te vinden, maar als iemand hem naar jou heeft gestuurd, dan kun je hem straks eerder vinden.

Social Library op Instagram

Instagram werkt aan een optie die Social Library heet, de sociale bibliotheek dus, en daarmee kun je sneller dingen vinden die in de DM’s zijn gedeeld, net als posts die je hebt geliket. Dit deel de bekende lekker Alessandro Paluzzi. Het doet ons denken aan WhatsApp, waarbij je per persoon ook een sectie hebt waarin alle linkjes staan die in het gesprek zijn gedeeld: superhandig.