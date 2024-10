Instagrams ‘best practices’ geeft je tips voor je post

Instagram heeft er door de jaren heen zoveel veranderingen doorgemaakt, dat je soms niet meer weet waar je moet beginnen. Geen probleem, want Instagram introduceert ‘best practises’, een nieuwe mogelijkheid voor professionele accounts waarin je gepersonaliseerd advies ontvangt over hoe je je posts kunt verbeteren.

Best practises

Instagram geeft je in de best practises niet zomaar ongevraagd advies: het is een apart gedeelte binnen Instagram waar je zelf naartoe kunt gaan via het professional dashboard. Het is bedoeld om bedrijven en influencers de mogelijkheid te geven om hun posts zo te maken dat ze mogelijk extra snel geld genereren. Nieuwsgierig wat Instagram je dan zoal aanraadt? Wat dacht je van ‘post wat consequenter’ of ‘houd je volgersgroei op de lange termijn bij’.