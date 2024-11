Instagram krijgt straks avatars met kunstmatige intelligentie

In ieder geval is het nog niet officieel door Meta aangekondigd dat er AI-avatars naar Instagram komen. Het was een ontdekking van Alessandro Paluzzi, die vaker in Instagram duikt en allerlei dingen vindt die vaak ook uiteindelijk naar de app komen. Het is alleen altijd afwachten tot Instagram-baas Adam Mosseri er officieel mee komt. In ieder geval lijkt het een leuke manier om een avatar te maken.

Geen andere AI-tools nodig

We weten nog wel de tijd dat het heel trendy was om allerlei gekke tools te gebruiken om allemaal geanimeerde foto’s van jezelf te laten maken. Dat waren dan heel onbekende vage tools en apps die dat voor je deden, waarbij het altijd maar de vraag was waar je data naartoe ging (of eigenlijk het antwoord vaak was: China of Rusland). Dat het nu vaker ingebakken zit in de apps die we toch al gebruiken is dus op zich positief: die apps weten immers toch al enorm veel over ons.

Hoe het genereren van zo’n AI-variant van jezelf er verder uitziet is onbekend, alleen dat je een AI-profielfoto kunt laten maken. Of Instagram dat doet op basis van foto’s die bijvoorbeeld al in je profiel staan, op basis van je huidige profielfoto of met foto’s die je zelf instuurt, dat is onbekend. Het lijkt er wel op dat ook WhatsApp en Facebook soortgelijke functies krijgen.