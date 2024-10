Meta introduceert AI-model dat het werk van andere AI checkt

Meta ziet het anders, dat zegt: “We hopen, naarmate AI steeds meer supermenselijk wordt, dat het steeds beter wordt in het controleren van zijn werk, zodat het eigenlijk beter zal zijn dan de gemiddelde mens. Het idee van autodidactisch zijn en in staat zijn tot zelfevaluatie is eigenlijk cruciaal voor het idee om dit soort supermenselijke niveaus van AI te bereiken.”

Duurder met mensen dan zonder

Tegelijkertijd is AI meteen een stuk duurder als er mensen bij komen kijken. Momenteel wordt er als er geen AI wordt gebruikt om AI te controleren, gebruik gemaakt van iets dat Reinforcement Learning from Human Feedback heet, en daarbij moeten gespecialiseerde, menselijke experts worden ingezet om het werk te doen. Je moet immers wel weten of het fout is wat AI doet, in plaats van dat je het erop gokt dat AI een wiskundig probleem goed heeft ‘beredeneerd’.

Andere grote bedrijven, waaronder Google, werken ook aan dit soort technologie, maar lijken dit minder aan de grote klok te hangen en beschikbaar te maken dan Meta.