Instagram kampt met storing: DM's zwart en vertragingen

Door de storing zijn er allerlei verschillende problemen met Instagram. Zo zie je bijvoorbeeld de direct messages ineens op een heel andere manier worden weergegeven. Dit lijkt allemaal apart te zijn van de update waarmee het social medium gedag zegt tegen zijn vierkante foto’s , wat het vorige week introduceerde en waarop niet iedereen even positief reageerde. Ook hebben niet alle gebruikers last van de storing.

Is Instagram bij jou vandaag erg langzaam, worden je DM's zwart weergegeven en lukt het niet of moeizaam om Stories te uploaden? Het ligt waarschijnlijk niet aan jou. Instagram kampt met een flinke storing.

Gisteren had Instagram ook problemen, waardoor veel mensen niet kon inloggen op het platform. De laatste flinke storing vond plaats op 19 april, maar ook toen gold het probleem niet voor alle gebruikers. Dat was wel anders in oktober 2021, toen toen meerdere merken van Meta voor een lange tijd offline waren.

De technische problemen lijken vooral te maken te hebben met de app en niet zozeer met de verbinding met de app of met inloggen. Het gaat juist om problemen die ontstaan wanneer je al ingelogd bent. Het kan lijken alsof je gehackt bent, zeker omdat de app ook erg langzaam is. Waarschijnlijk gaat het echter om een storing binnen de app zelf.

Instagram op desktop

Ook op AlleStoringen is te zien dat er meer problemen zijn dan normaal. Sommige mensen die proberen de app opnieuw te installeren, vangen bot. Er is wel een mogelijke oplossing om in ieder geval meer te zien, namelijk je app in donkere modus zetten. Ook lijkt Instagram op de desktop wel goed te werken. Hoewel je hierin niet alles kunt doen dat je gewend bent van de app, kan het voor nu hopelijk soelaas bieden.

Verder zijn er geen mogelijkheden bekend om te zorgen dat je Instagram weer naar behoren kunt gebruiken. Het lastige is dat veel rapportagefuncties in Instagram zelf zijn ingebakken, waardoor de enige oplossing op dit moment lijkt te zijn om af te wachten of naar de desktop-app te grijpen. Je kunt eventueel ook vragen aan een vriend of vriendin om op zijn of haar telefoon even op je Instagram-account in te loggen, mocht er iets belangrijks zijn dat niet kan wachten.