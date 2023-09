​Gaan mensen echt aan botox door social media?

Het wordt vaker gezegd: mensen laten volop fillers inspuiten en botox, omdat ze op social media hun ‘mooiere’ zelf door filters zien en meer op die persoon willen lijken. Dat wordt wel eens gezegd, maar is het zo: stijgt het aantal fillers, botox en andere medische, uiterlijke aanpassingen echt, en is dat te wijten aan social media? De University of South Australia bewijst dat dat wel degelijk gelieerd is.

Social media has made everyone believe that they need lip fillers and a nose job to be pretty and that you're not pretty unless you have a tiny nose and big lips and it's SO SAD

De onderzoekers zeggen: “Jonge mensen in Australië zijn de grootste gebruikers van social media, dus ze worden enorm veel blootgesteld aan onrealistische schoonheidsstandaarden.” Immers is dat wat er voornamelijk wordt gepromoot op social media: een perfect leven met een perfect lijf, perfect hoofd in een perfect huis (of nog perfecter: op een perfecte vakantie met de perfecte cocktail in de hand). De onderzoekers hopen dan ook dat social media met hun enorme bereik juist zullen worden ingezet om een tegengeluid te geven en die mogelijk schadelijke content die zo op uiterlijk gericht is uit te bannen.

Vooral jonge vrouwen die veel tijd op social media doorbrengen schijnen een negatiever zelfbeeld te hebben en eerder voor een cosmetische ingreep te gaan. Er werden 238 vrouwen ondervraagt, allemaal tussen de 18 en 29 jaar. Wat bleek: 16 procent had zelfs al een cosmetische ingreep gehad en meer dan de helft overwoog het. Het aantal vrouwen dat het niet wilde? 31 procent. Sowieso lijkt het in Australië allemaal erg populair, die ingrepen: in 2010 waren er 117.000 cosmetische ingrepen, en dat is in 2018 maar liefst 225.000 stuks.

literally everyone hated on kylie jenner for being “fake” because she had lip fillers. she just got them removed and now everyone’s hating on her saying she has no lips now. like you literally can never win

Ook in Nederland is Botox populair

Australië is natuurlijk wat ver weg, maar in Nederland is het niet heel anders. Volgens Scientias zijn fillers en botox in Nederland ook veel populairder geworden. Waar vijf jaar geleden 17 procent zoiets overwogen, is dat nu gestegen naar een bizarre 40 procent. Het gebruik zelf zou tussen 2016 en 2019 met 17,5 procent zijn toegenomen en waarschijnlijk is dat alleen maar toegenomen. Wat overigens niet helpt bij dat perfecte plaatje op social media, is dat er daardoor niet alleen een heel perfect leven wordt gepromoot, maar ook weinig zelfcompassie. Immers gaat het met die mensen altijd ‘geweldig’, dus lijkt het alsof elke negatieve gedachte die je hebt, verkeerd is. En denken mensen onterecht dat ze enorm streng voor zichzelf moeten zijn als ze niet dat perfecte plaatje hebben. Zeker jonge mensen, want die weten vaak nog niet dat het perfecte plaatje niet bestaat.

Het is niet alleen social media: ook televisie speelt waarschijnlijk nog steeds een grote rol in de keuze om naar een plastisch chirurg of kliniek te gaan om het uiterlijk te laten aanpassen. Het werkt een beetje hetzelfde als met reclame voor een bepaald merk: hoe vaker je het ziet, hoe meer je er als het ware aan gewend raakt en het misschien zelf ook wil gebruiken: je hoort er immers zo vaak iets van. Hetzelfde geldt voor mensen die in Temptation Island rondhuppelen met gigantische lippen, of die in Echte Meisjes in de Jungle vooral opvallen door de grootte van hun billen. En denk ook aan de mensen die in Expeditie Robinson voorbij komen, zoals Jamie Vaes, die onder andere haar billen te danken heeft aan een plastisch chirurg (naar eigen zeggen).\