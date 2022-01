​Hoe Kylie Jenner als eerste vrouw 300 miljoen volgers kreeg

Het zijn bizarre aantallen: 300 miljoen Instagram-volgers voor Kylie Jenner. Gisteren was het al Baby Shark dat meer dan 10 miljard views binnenhengelde en niet lang daarna volgde het nieuws dat maar liefst 300 miljoen mensen geüpdate willen blijven van de kiekjes en video’s van de Kardashian-beroemdheid. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen en wat kunnen we ervan leren?

Interactie Het belangrijkste is dat het niet alleen gaat om zenden, het gaat ook om interactie. Kylie regramt nog wel eens een fan of een blogger of reageert op iemand: dat is uiteindelijk de echte kracht van social media en waarom het ook zo heet: het is sociaal, het is over en weer. Dat maakt het uiteindelijk ook hard werken: je moet wel bijblijven. Andere beroemdheden met gigantisch veel volgers zijn Cristiano Ronaldo (meer dan 388 miljoen) Ariana Grande (289 miljoen) en Selena Gomez (289 miljoen). Qua Nederlanders zijn vooral NikkieTutorials en Martin Garrix populair, maar hun volgersaantallen zijn ongeveer even hoog als het aantal inwoners van ons land. Als ze tenminste allemaal echt zijn, want zelfs Kylie is er meer dan eens van beticht een gedeelte van haar volgers te hebben gekocht. Maar goed, zelfs dan heeft zij er inmiddels heel veel over als eerste vrouw met meer dan 300 miljoen volgers op het Insta.

Kardashians We noemen niet voor niets de Kardashians en niet haar zeer succesvolle make-upmerk: de realityshow waarmee ook Kim wereldberoemd werd is haar perfecte springplank geweest. Toch heeft Kylie er zelf ook aan moeten werken om zo in trek te blijven op het social medium. Tegelijkertijd heeft ze maandenlang amper iets gezegd op social media, wat mede kwam omdat haar geliefde, rapper Travis Scott, te stellen had met tien doden op een festival dat hij organiseerde en headlinede. Bovendien heeft Kylie wel wat anders aan haar hoofd, of eigenlijk haar lijf: ze is zwanger van haar tweede kind. Toch kunnen we daar beter geen les uittrekken, want over het algemeen is het niet goed voor je volgersaantallen om lang niets te plaatsen op social media. Juist met een bepaalde cadans laten zien dat je aanwezig bent, zorgt dat je volgers je zelfs gaan missen als je je een keer niet aan je schema houdt.

Jongste miljardair Hoe Kylie op haar 21ste al de jongste miljardair was (zonder te erven), dat komt door een combinatie van dingen. De Kardashians hebben geholpen (waarin ze al vanaf 9-jarige leeftijd te zien was), maar daarna begon ze in haar vroege tienerjaren al met haar eigen kledinglijn met haar zus Kendall. Waar ze echter vooral beroemd om was, dat waren haar lippen. Iedereen liet zich na 2015 zo verbouwen dat de lippen leken op die van Kylie. Het volume en de opvallende vorm inspireerden velen, maar vooral inspireerden ze de toch al dol op make-up zijnde Kylie om met haar eigen Kylie Lip Kits te komen. Het was Kylie Jenner die er bijna eigenhandig voor zorgde dat matte lipsticks populair werden. Ondertussen hield Kylie haar social media niet alleen interessant met haar lippen en haar make-up en kleding, maar ook met veel samenwerkingen met andere beroemdheden. Ze plaatst vaak foto’s van zichzelf met haar beroemde zussen, YouTubers waarmee ze werkt en natuurlijk haar geliefde. Toch voeren altijd twee dingen de boventoon: Kylie zelf en haar make-upmerken. Kylie heeft namelijk slim gekozen: ze zag dat make-uptutorials heel populair waren op social media en is daar mede dankzij haar bijzonder mooie lippen volledig in meegegaan. Maar vooral: ze is daarin blijven meegaan, inclusief professioneel ogende foto’s die altijd in dezelfde stijl werden gepresenteerd.

Make-up, lippen en familie Vandaar dat je op de Instagramwall van Kylie nooit te veel privéfeestjes ziet (vroeger wel in haar Stories): bijna elk beeld van de beroemdheid is duidelijk goed overdacht en bevat altijd iets waar Kylie beroemd om is: make-up, haar lippen of haar familie. Iets waar we blijkbaar heel erg dol op zijn, dat toegelaten worden in dat zorgeloze droomleven. Juist omdat ze af en toe in haar Stories iets persoonlijkers deelt, blijf je haar ondanks de vele make up-reclame toch volgen. Wat je daar zelf van kan leren voor jouw social media? Dat is vooral om iets te kiezen wat je heel erg leuk vindt en je daarop te storten. Je moet iets ook wel heel leuk vinden wil je er een expert in worden en ook nog zolang plezier blijven houden in praten over dat onderwerp. Alleen dan kun je je ziel erin leggen en daarmee ook wat meer van jezelf laten zien. Daarnaast is het ook ‘gewoon’ een kwestie van hard werken. Immers moet Kylie niet alleen bedenken welke make-up ze aan haar collectie wil toevoegen, ze moet ook nog bedenken hoe ze dit op social media gaat zetten. Dat is namelijk niet een opeenstapeling van toevalligheden: daar zitten hele strategieën aan vast. Wie de Kardashians heeft gezien weet dat bijvoorbeeld Kim Kardashian elke keer dat de deur uitgaat moet bedenken ‘wie’ ze aandoet, omdat ze hier sowieso mee wordt gefotografeerd. Wie ze wanneer de spotlight gunt: ook dat is geen kwestie van in welke bui de diva is. Hard werken en goed plannen dus. Je zal er zelf niet makkelijk mee aan 300 miljoen volgers komen, maar een plan maken voor je social media is -zeker als je een eigen bedrijf hebt- wel een goed idee om meer volgers te krijgen.

De lessen Natuurlijk moet je niet altijd volgen wat Kylie Jenner doet (zoals de tweet hierboven wel bewijst). Bovendien leven we niet allemaal een leven als Kylie, vol privéjets en sponsorcontracten. Maar dat is misschien uiteindelijk wel de belangrijkste les: je kunt Kylie niet zijn, want dat is zij al en daarmee krijgt ze zoveel volgers. Daarom is het het mooist om vooral dichtbij jezelf te blijven op social media: dan kom je oprecht over en dan blijven mensen sneller hangen. De lessen die we daarnaast kunnen leren van deze succesvolle vrouw zijn plannen, aanpakken en interactie hebben. Maak een plan voor je social media (en dat hoeft echt niet meteen een strak regime te zijn), ga ermee aan de slag en praat na het posten met je volgers, of reageer op andere mensen die je op de socials volgt. Die drie factoren, met bovenal in het midden jezelf, bieden meer kans op succes dan imitatie. En minder kans op opengesprongen lippen.