​Zien we onszelf anders door de filters op social media?

Even een selfie op Instagram zetten, dat doen de meeste mensen niet in een seconde. Veel mensen gaan toch even alle filters af om te zien of het mooier kan. Sommige mensen zetten zelfs al voor ze de foto schieten een filter over hun foto heen. Dat kan heftig zijn, zoals die van Snapchat of Instagram, of iets normaler, zoals die van smartphones zelf. Zelfs babies en honden moeten eraan geloven. Al die filters: gaan we onszelf daar niet anders door zien? Hier is veel onderzoek naar gedaan en wat blijkt: ja. Tenminste, voor zover het gaat om jongeren en volwassen mensen.

Filter or no filter?

Op zich komt het in elke generatie voor: het constante vergelijken met anderen. Of dat nu is op de sportclub of op social media: het brein van de mens zit nu eenmaal zo in elkaar. Het spijtige is alleen dat op social media de filters vaak erg hetzelfde zijn, waardoor we een heel homogeen beeld van schoonheid krijgen. Vroeger waren dat misschien zo wit mogelijke, romige vrouwen, zoals Rubens ze schilderde: inmiddels is dat een zongekuste egale teint met dikke Kylie Jenner-lippen en grote ogen met een flinke rand wimpers. En voor mannen geldt uiteraard iets anders: grote spieren, witte tanden en een volle kop met haar.

Dat zie je ook terug in wat mensen aan plastische chirurgie laten doen en met botox en fillers: de huid moet zo strak mogelijk, terwijl de lippen steeds verder worden opgepompt. Zet een gemiddeld televisieprogramma zoals Ex on the Beach aan en de vrouwen lijken vaak wel Siamese tweelingen door hun exact dezelfde looks. We zijn zo gewend om die looks te zien, dat mensen het tegenwoordig qua filters nog maar 60 procent van de tijd kunnen herkennen dat er ook echt een filter is gebruikt, zo blijkt uit een studie.