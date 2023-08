​Eindelijk kun je grote foto’s versturen via WhatsApp

WhatsApp laat je nu foto’s in een hogere resolutie versturen: HD-kwaliteit. Het is nu mogelijk om op het HD-knopje te tikken wanneer je een foto wil versturen op WhatsApp en te kiezen voor een zwaardere bestandsvorm waarin de details van de foto beter bewaard blijven. We hebben er lang van gedroomd, lang om gevraagd, lang op gehoopt en het is zover!

HD-foto's versturen via WhatsApp

WhatsApp heeft het ook al enige tijd geleden aangekondigd, waardoor we er nog meer op zaten te wachten en begonnen af te vragen of het nog wel kwam. Nu is het er. Heel veel keuze is er overigens niet: bij de foto die wij hebben geprobeerd heb je de keuze tussen standaardkwaliteit (1504 x 2000) en HD-kwaliteit (3008 x 4000). Het maakt het echter wel aantrekkelijker om mooie vakantiekiekjes snel te delen zodat anderen ze ook in hoge resolutie op hun social media of elders kunnen plaatsen.

Je krijgt de mogelijkheid niet standaard (via WABetainfo): je moet hiervoor dus wel op dat HD-icoon tikken nadat je voor het toevoegen van een foto hebt gekozen. Eerder maakte WhatsApp de foto’s die je verstuurde kleiner, om zo te zorgen dat de ontvanger niet te veel data hoeft te gebruiken om de foto’s binnen te halen. Echter zorgt dat er ook voor dat je de foto’s niet zo snel zou opslaan om later in een fotoalbum te zetten. Voor social media zijn ze vaak net prima, maar je wil toch liever wat meer detail in een foto zien en dat kan nu. Er zijn nu ook meer mensen op de wereld met toegang tot een zeer fatsoenlijke internetverbinding, waardoor het ook wat minder ‘erg’ is als het wat meer data kost om de foto te downloaden.