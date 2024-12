Dit zijn alle genomineerde creators voor The Best Social Awards 2024

De genomineerde creators voor alweer de elfde editie van The Best Social Awards zijn bekendgemaakt. Onder de kanshebbers voor een award in de Audience-categorieën bevinden zich onder anderen Roxy Dekker, Bram Krikke, Aaf & Lies, en Els van Roode, bekend van B&B Vol Liefde. Het publiek kan tot en met 10 januari stemmen in alle categorieën via de website van The Best Social Awards.

Nominaties

Roxy Dekker maakt kans op maar liefst twee titels: Beste Social Song / Artiest en Beste Personality. In die laatste categorie neemt ze het op tegen onder anderen Bram Krikke, Appie Mussa, Julia Heetman en Marijn Kuipers. Bram Krikke is al vaker genomineerd voor Beste Personality en ging er in 2019, 2021 én tijdens de laatste editie met een award vandoor.

Julia Heetman is niet alleen in de race voor de titel Beste Personality, maar maakt ook nog eens kans om samen met Sean Demmers en Stefan de Vries een award voor Beste Podcast te bemachtigen. ‘Je Favoriete Podcast’ neemt het onder meer op tegen ‘Aaf en Lies lossen het wel weer op’ van Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk, ‘Held in Eigen Verhaal’ van Iris Enthoven en ‘Borrelpraat’ van Thijs Boermans en Niels Oosthoek.

Russo heeft ook een nominatie in twee verschillende categorieën te pakken, waaronder Beste YouTuber / YouTube-serie. Hierin gaat hij de strijd aan met onder anderen Rhodé Kok, Laatkomers en Politievlogger Jan-Willem.

Nieuwe categorieën

In deze editie van The Best Social Awards worden drie nieuwe categorieën geïntroduceerd: Beste Social Song / Artiest, Beste Threader en Beste Livestreamer. Daarnaast is Beste Bericht van de Buurman terug van weggeweest. Deze categorie zet virale posts in de spotlight die onbedoeld het meest grappige, indrukwekkende of mooie bericht van het afgelopen jaar waren.

Stemmen

Het lot van de genomineerden ligt vanaf nu in handen van het publiek. Tot en met 10 januari 2025 kan er via de website van The Best Social Awards worden gestemd. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de awardshow op donderdagavond 6 februari 2025 bij LIEF Amsterdam.

Business-categorieën

De genomineerden in de Business-categorieën worden op 7 januari 2025 bekendgemaakt. Bedrijven konden tot eind november hun cases insturen. In totaal zijn er voor deze editie maar liefst 268 cases ingediend.