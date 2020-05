​The Best Social Awards voor bedrijven, Bol.com de grote winnaar

Vanadag zijn de zakelijke prijzen van The Best Social Awards uitgereikt, die dit jaar via een livestream plaatsvond. De beste social content en makers worden tijdens deze jaarlijkse uitreiking uitgelicht en geëerd met een award. Bol.com kwam dit jaar als grote winnaar uit de bus: zij vielen maar liefst 4 keer in de prijzen, in de categorieën Beste Community Management, Beste Copywriting, Beste Innovatie en Beste Webcare.

Diederik Broekhuizen, oprichter The Best Social: ”Ongelofelijk knap dat Bol.com wederom zoveel prijzen binnenhaalt. Ze zijn niet alleen super zichtbaar, ze doen dit vooral al jarenlang op hoog creatief niveau.”

Andere winnaars

Bol.com wordt op de voet gevolgd door Videoland met twee awards. Zij wisten met de documentaire Bont Girl van Famke Louise heel Nederland te shockeren door te suggeren dat er bont was verwerkt in haar nieuwe kledinglijn. Tijdens het lanceringsevenement bleek al snel dat het om een stunt ging en wisten zij een duidelijk statement te maken tegen bont. Het lanceringsevenement en de documentaire hebben ervoor gezorgd dat Videoland zowel de award voor Beste Positive Impact als Beste Lancering in ontvangst mocht nemen. Verrassend genoeg ging de prijs voor Beste Merk, deels gekozen door het publiek, dit jaar naar Netflix.

Albert Heijn viel ook twee keer in de prijzen. Door in te haken rondom Pride met de mandjes van de concurrenten heeft Albert Heijn op een prachtige manier de boodschap ‘liefde voor iedereen’ tot uiting gebracht. Met deze boodschap won Albert Heijn de award voor Beste Inhaker. Ook hebben zij de award voor Beste Influencer Campagne in ontvangst mogen nemen. In deze campagne laten Vjeze Fur en Kay Nambiar middels grappige sketches zien dat de taal rondom wijn drinken niet ingewikkeld en ouderwets hoeft te zijn.

Interpolis mocht de award voor Beste Video in ontvangst nemen. In samenwerking met rapper Snelle hebben zij een videoclip gemaakt die gebaseerd is op de harde realiteit van de gevaren van telefoongebruik op de fiets. Andere winnaars zijn Pathé (Beste Augmented Reality), Rijksoverheid (Beste Campagne), Paul Snijder (Beste Talent) en Oud & Opnieuw (Beste Vertical Video). De winnaars zijn gekozen door een vakkundige jury bestaande uit 33 professionals die werkzaam zijn bij onder meer NOS, Google, Wavemaker, Pathé en A Million Faces.

The Best Social Awards worden op twee avonden live gestreamd. De livestream voor de zakelijke prijzen vond vandaag plaats en morgenavond worden de publieksprijzen live uitgezonden.