Deze Week Viral: stuiterende neushoorn en bamihapjes

Deze week ging er vooral een kattenfilmpje viral waarin de gekste sprongen in het diepe werden gedaan, maar die hebben we al in een apart artikel over de videotool Hailuo 2 besproken. Gelukkig zijn er nog veel meer leuke viralposts, zoals deze:

Snackbartrend

Donnie kwam met een video waarin hij ‘Stand ba mi’ zong in plaats van ‘Stand by me’, terwijl hij met twee bamihapjes stond. Dat kunnen dames van een snackbar in Vrouwenpolder echter veel beter. Ze gaan compleet viral met hun vertolking van deze klassieker, inclusief die klassieke snack.