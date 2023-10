Deze week viral: een poezenneus en een klimaat-doemscenario

Het was deze week weer een enerverende week op social media. We zagen onder andere hoe de presentatrice van Love Island IN het programma 'respectloos' wordt genoemd, maar ook hebben we na heel veel jaren weer eens genoten van het Televizierringgala. Dank je wel Pannekoek en Paling. We nemen de veelbesproken internettrends van de week met je door.

De harde grap over Römer

Peter Pannekoek was AAN tijdens het Televizierringgala. Waar het normaal toch wat truttig is, werd het gala ineens een halve roast, maar wel op een soort beschaafde manier. Een soort he.. De harde grap over de Römers bleef niet onopgemerkt. Dat de regie ook nog eens precies de juiste mensen wist te pakken met de camera, maakt het helemaal af. Geen wonder dus dat Pannekoek het fragment vol trots op zijn Instagram deelde. Overigens was de presentatie van begin tot einde top: heerlijke grappen, leuke 1-2-tjes tussen de Volendammer en de comedian en een goed tempo. Voor het eerst is het Televizierringgala het terugkijken waard.