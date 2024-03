Deze week viral: Drentse Beyoncé en Star Wars op Empire State

Deze week viel het mee met de gekte rondom viral posts, maar alsnog zijn er een paar pareltjes te noemen: geen zorgen. Daarnaast komt er ook iemand die we al eens eerder bespraken voorbij. Schilderen met handen en voeten Rajacenna is een Vlaardingse die al regelmatig viral is gegaan, want haar brein werkt niet alleen bijzonder, ze heeft ook een goede manier gevonden om dat te laten zien. Op TikTok is te zien hoe ze met haar handen en voeten vier verschillende schilderijen tegelijk schildert. En het zijn ook nog eens echt beauties van schilderijen, geen kindertekeningen waarvan wij met twee handen en al onze breinkracht al onsuccesvol in zijn. Binnenkort gaat ze het live doen: deze quadridexter is in april te zien in Museum Vlaardingen. Justin Bieber en MrBeast hebben gezegd dat het fantastisch is, dus we verwachten grote drukte tijdens haar sessies in het museum. Ze vinden plaats in april.

Star Wars op de Empire State Dit jaar bestaat The Phantom Menace 25 jaar (!) en in aanloop daarnaartoe besloot Star Wars het Empire State Building in New York over te nemen. Het is een plaatje om te zien, een lichtshow van groot formaat.

De Drentse Beyoncé Beyoncé heeft nu een heel grote hit met haar country-achtige nummer This Ain't Texas. Moet je net Leon Moorman treffen, die D-pop maakt. Kijk hieronder naar zijn nieuwe TikTok-hit: This Ain't De Randstad.

Een run op spiegels Soms moet je TikTok-fans even een spiegel voorhouden. Zeker als je Kwantum bent, want dat ging met zijn Teddy-spiegel volledig viral en dat werd zo erg, dat er mensen al voor de winkels opengingen voor de deur stonden en de spiegels binnen een paar minuten waren uitverkocht. Hij ziet er ook wel heel knuffelbaar uit...

Europapark Tammo is een populaire jongen in Groningen en op TikTok deelt hij zijn avonturen. Zijn nieuwste viral hit is natuurlijk gebaseerd op Europapa van Joost Klein voor het Eurovisie Songfestival. En laat je in Groningen nou een station hebben dat Europapark heet. Dat vraagt om een parodie.

Teaser van The Penguin Deze week ging onder andere de teaser van The Penguin viral, waarin Colin Farrell te zien is als het titelpersonage van Oz Cobb. The Penguin is een serie van acht afleveringen die op HBO Max verschijnt en de fans van DC Comics kijken ernaar uit.