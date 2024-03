Deze week viral: broccoli, doventolk en ijsvogels

Het was een heerlijke week qua viral content, hoewel hij wel werd gedomineerd door een bepaalde chocoladefabriekeigenaar. Geen zorgen, er waren nog veel meer toffe video's die viral gingen. Geniet mee. Broccoli uitverkocht? Kun je geen broccoli kopen in de supermarkt, dan komt dat waarschijnlijk door deze nieuwe trend op TikTok: sproeten maken. Je kunt dat natuurlijk ideaal doen met zo'n fijne, groene groente.

Flixbus vertelt het met katten De Flixbus is steeds vaker een begrip, zeker omdat het gewoon heel lekker goedkoop is om op die manier naar grote Europese steden te reizen. Flixbus plaatste een aandoenlijk kattenfilmpje online van hoe het is om met de Flixbus te reizen. Er werden volgens sommige fans wel wat dingen weggelaten, zoals wifi die wegvalt of de bus die 1-2 uur te laat is, maar volgens Flixbus wordt er aan gewerkt.

IJsvogelliefde Wim Bosch maakt geweldige natuurfoto's, maar gelukkig schakelt hij ook wel eens over naar video. Zo wist hij dit paringsritueel tussen twee ijsvogels vast te leggen: prachtig.

Salah en de Feyenoord-djellaba Je hebt natuurlijk een voetbalshirt, maar als je een djellaba net wat passender vindt, dan vang je bot bij de fanshop. Salah besloot zijn eigen Feyenoord-djellaba te maken en kan nu geheel in stijl naar de wedstrijd.

Salah en zijn vrienden bedachten een nieuwe Rotterdamse modetrend: de Feyenoord-djellabahttps://t.co/FFIsqAa4IM — A. de Jong dystopisch taalbelever en @blckbx buddy (@an3sdejo) February 29, 2024

Fijn in de file De Belgische, roodharige band Floris and the Flames kwam net terug van een gig in Duitsland toen ze in de file terechtkwamen. Een hevige file, waardoor ze wel wat tijd vonden om even een deuntje te spelen. En dat deden ze niet onverdienstelijk. Bekijk het hier.

Lichaamsaanpassingen kunnen ver gaan Ze is pas 27 jaar oud, maar ze heeft al meer dan 100 piercings in haar gezicht en zelfs hoorns op haar voorhoofd. Jessy Kirkpatrick uit de VS zegt dat lichaamsmodificaties haar helpen om trauma's te verwerken. Ze zijn enorm heftig, en zullen juist andere mensen op hun beurt trauma's kunnen bezorgen, maar het is wel heel mooi gedaan. Er is ook wel meer dan 10.000 euro aan kosten in gaan zitten.

De Willy Wonka Experience We konden er deze week niet omheen: de Willy Wonka Experience in Glasgow. Wat daar toch allemaal mis is gegaan, dat is ook goed misgegaan. Deprimerende Oompa Loompa's, wat willekeurige decorstukken in een kille hal en dan ook nog 2 Jellybeans per kind, zonder chocolade. Heel verdrietig, en onder andere te wijten aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, al zijn de organisatoren uiteraard uiteindelijk verantwoordelijk voor het debacle, waarvoor zelfs de politie moest worden ingeschakeld.

Gebarentolk Mirjam Stolk moet mee met Joost Klein Joost Klein gaat deze week volledig viral met zijn Songfestival-nummer Europapa. Maar dat doet hij niet alleen. Gebarentolk Mirjam Stolk doet vrolijk mee: met het nummer én het viral gaan. Heel erg tof om te zien hoe zij het nummer vertolkt voor mensen die uitdagingen hebben qua gehoor. Eigenlijk vinden we dat ze gewoon mee moet gaan met Joost Klein om het toegankelijke nummer nog toegankelijker te maken.