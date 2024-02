Deze week viral: Leeds’ voetbalfans en dansende beveiliger

Deze week was weer herfst als het gaat om het weer en dat was extra sneu omdat er een schoolvakantie is, die afhankelijk van waar je woont de voorjaars-, februari-, krokus- of carnavalsvakantie heet. Ook qua virals deden we het rustig aan, al zien we wel veelvuldig de trend langskomen om alelmaal dingen via google afbeeldingen te gaan zoeken en die in een vierluik te zetten. Er is echter meer dat viral ging deze week.

Bennifer

J Lo’s This is Me.. Now: A Love Story ging deze week in première en daarin kunnen we zien hoe de zangeres tegen de liefde aankijkt. Tijdens het première-evenement had de duizendpoot een speech gemaakt die haar -en vele fans- tot tranen toe roerde. En dat ging -natuurlijk- viral, juist omdat ze nu alweer een tijd met Ben Affleck is en veel mensen enorm begaan zijn met Bennifer.