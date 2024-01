Deze week viral: feestende voetballer en natuurschoon op Antarctica

Kopzorgen, feest en een bijzonder natuurfenomeen. Er ging weer veel viral deze week. Het ene was heel prachtig, zoals een bijzonder tafereel van walvissen, maar soms is het een beetje dramatisch, zoals een wasmachine die mensen kopzorgen geeft. Stop niet je hoofdkussen in de wasmachine Je ligt waarschijnlijk al heel lang te zweten, te kwijlen en meer op je hoofdkussen. Reden voor Haidar en Adisa om te besluiten hun hoofdkussens even een wasje te geven. Een goed idee, zou je denken, maar of de kussens nu nog zo lekker slapen...?

Amazon-medewerker ontslagen om TikTok Ze krijgt 17,50 dollar betaald om pakjes op de band recht te zetten. Ze maakte er een video van en plaatste die op TikTok. Daar was haar werkgever Amazon echter iets minder blij mee. Het besloot haar te ontslaan wegens vertrouwelijkheidsproblemen. Ze deelde natuurlijk zonder toestemming een video van hoe het er in het Amazon-distributiecentrum aan toe ging. Maar deze vrouw heeft ook maar een hand, dus of ze makkelijk ander werk krijgt..

Selena Gomez en Taylor Swift roddelen op de Golden Globes Niet dat we plotseling een roddelblad zijn geworden, maar er wordt heel veel gesproken over een video van Selena Gomez en Taylor Swift aan het roddelen zijn op de Golden Globes. De een zegt dat het over de speech ging die over Taylor Swift ging, maar anderen beweren weer dat Gomez niet op de foto mocht met Timotheé Chalamet, en wel omdat zijn vriendin Kylie Jenner dat niet leuk zou vinden. Het maakt ons niet uit, het is gewoon leuk om de dames zo'n plezier te zien hebben in het uitwisselen van een ongetwijfeld sappig verhaal.

De typetjes van Winter Vol Liefde De serie B&B Vol Liefde heeft dit seizoen een wintereditie gekregen en daarin hebben we kennisgemaakt met verschillende mensen. Mensen die in sommige gevallen enorm opvielen: en dat bleek ook bij cabaretier Max van den Burg, die ze ook heel erg goed weet na te doen:

Quinten Timber gaat viral Nadat Feyenoord de klassieker won in de ArenA vorig jaar was Quinten Timber blij. Heel blij. Hij voelde zich duidelijk een koning te rijk. Hoe we dat weten? Dat is overduidelijk te zien in de video die viral ging vanuit de kleedkamer.

Zombieherten geven kippenvel Herten die een soort zombie-achtig rondlopen: ze kijken uit hun ogen alsof ze niet helemaal goed zijn, ze lopen in cirkels en ze zouden aan 'chronic wasting disease' lijden. De ziekte zingt inderdaad rond in de VS en Canada, waardoor herten zich zo gaan gedragen. "Hij is eigenlijk allang dood, hij weet het alleen nog niet", schrijft iemand op TikTok op de video. Er is inderdaad een hert dood gevonden met die ziekte, maar op social media zijn ook veel video's te vinden die het allemaal erger zouden maken dan het is. Ook is de ziekte niet overdraagbaar op mensen. Maar toch, het ziet er eng uit.

Natuurpracht op Antarctica Jagende walvissen, dat zie je niet elke dag. Piet van den Bemd spotte het en maakte er adembenemende beelden van met zijn drone. De bultruggen doen iets dat een 'fibonacci spiral' wordt genoemd. Het is een bijzonder jachtpatroon voor de dieren. Je kunt de video, die wereldwijd viral gaat, hier bekijken.