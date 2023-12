Deze week viral: zonnedakpannen en recordbrekende robots

Het is de week voor kerst en de een is dan vol stress over het kerstdiner, terwijl de ander prima tijd heeft om nog even lekker op internet te scrollen. Er gingen deze week dan ook weer verschillende video's viral, waaronder een aantal zeer interessante technische hoogstandjes. Wereldrecordbrekende robot We weten dat AI goed kan nadenken en dat robots steeds menselijker kunnen bewegen, maar er is nu een combinatie van die twee bedacht die zeer indrukwekkend is. Het is CyberRunner, een robot die het spel Labyrinth heel goed kan spelen. Zo goed, dat het zelfs het wereldrecord verbrak en in maar een seconde of 14 die bal met zowel beweging als nadenken naar het eind manoeuvreert. Indrukwekkend.

Zonnedakpannen Net een hybride tussen het brein en het lijf, maar dan in robotvorm. Nu een hybride tussen een dakpan en een zonnepaneel. Het heten zonnedakpannen en je kunt ze ook in Nederland laten installeren. Hoe we dat weten? Door een TikTok-video die inmiddels al 27,7 miljoen keer bekeken is. Het is een tof systeem dat door Wienerberger is bedacht: mini-zonnepanelen waardoor je dak eruit blijft zien als een klassiek dak.

Viral Bugatti Veyron opnieuw in het nieuws Een 14 jaar geleden opgenomen video van een Bugatti Veyron gaat opnieuw viral. Dat komt omdat er nieuws is over deze Bugatti, die zich destijds onsterfelijk maakte door pijnlijke wijze in een meer te belanden. De bestuurder van de bolide zou verzekeringsfraude willen plegen en werd dan ook opgepakt en veroordeeld voor verzekeringsfraude. De auto is nu aangekocht door een autodealer die er een videoreeks aan wijdt om te vertellen hoe het de auto nu vergaat. Een stuk minder nat in ieder geval.

Viral met kersthit Mitchell van Genechten is op TikTok bekend als officialswaggie. En heel bekend ook, de jongeman heeft al 2,1 miljoen volgers. Hij houdt ervan om een dansje te doen en dat deed hij dus ook naast de kerstboom. Nogal hevig. En dat leverde hem 28 miljoen views op. Die gaat in ieder geval een fijne kerst tegemoet. Paris Hilton schijnt hem zelfs te volgen: dat is toch een mooi kerstcadeau voor een TikTokker.

Sterretjes in een mandarijn Op dit moment is het helemaal populair om vuurwerk in een mandarijn te steken. Gelukkig alleen sterretjes, al vragen we ons af of dit wel helemaal veilig is. Gewoon de onderstaande video kijken, dan blijf je sowieso veilig. En als je sterretjes afsteekt, houd dan een winterpeen vast waar je de onderkanten insteekt. Extra veilig.