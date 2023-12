Deze week viral: French taco's en Grand Theft Auto 6

Deze week was een goede viral-week voor gamers, want met de Grand Theft Auto 6-trailer ging het hard. Heel hard. De video is nu al 131 miljoen (!) keer bekeken. Maar ook de Game Awards zorgden voor wat viral momenten. We nemen het allemaal met je door in Deze Week Viral. GTA VI Het heeft een heleboel twerkende, feestende en chillende dames, maar ook krokodillen, een aantal internetgekkies en mooie vergezichten: de nieuwe trailer van GTA 6. De eerste trailer van de nieuwe game werd online gezet op dinsdag en hij brak zo ongeveer het internet. Het is ook wel een heel catchy video.

French taco's Het is geen crompouce, maar het is wel Frans. De Franse taco: je gooit kip kruiden, sauzen en... Franse frietjes in een wrap, vouwt hem dicht en dan even in de grill. Tadaa: smullen maar. Het is een van de meest viral gaande gerechten van dit moment. Hieronder zie je hoe dat eruit ziet.

Jumbo doet oliedomme winactie Pompoenen horen op de AGF-afdeling: aardappelen, groente, fruit. Maar als je dan een winactie doet met pompoenen, dan kun je dat toch beter op een andere plek in de winkel doen. Zo'n beetje elke plek in de winkel was beter geweest.

Tip voor kerstboomoptuigers Sinterklaas is de deur uit: de kerstboom kan erin. Maar als je huisdieren hebt, dan moet je oppassen: katten klimmen graag in die boom, en ook konijnen kunnen nog wel eens aan een kerstornament knabbelen. Action deelt een ideale tip om te zorgen dat je huisdieren veilig blijven en je ballen ook.

Griezelige iPhone-foto Een toekomstige bruid deelde een foto van het moment waarop ze een jurk past. Het staat haar prachtig, maar wat gebeurt er in de spiegeling toch met haar handen? Het ziet er griezelig uit, zeker omdat ze ook zegt dat het niet gePhotoshopt is. Wat is er dan wel aan de hand? Wel, het is een panoramafoto, die je in 'stukjes' opneemt, waardoor ze precies op een bepaald moment haar handen kan hebben verplaatst en er dus drie keer hetzelfde opstaat. Geen Photoshop, maar wel creepy.

Snackspert ontdekt Eke, beter bekend als Snackspert, eet regelmatig snacks. Misschien wel dagelijks. Vaak frituur, maar ook wel chips. En over zoutjes deed hij een spannende ontdekking: met een positieve en een negatieve kant. Toch iets om bij stil te staan als je vanavond bij het tv-kijken een zak naturelchips opentrekt.