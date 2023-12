Deze week viral: een buitenaards lijkend beest en 12 druiven

Zo aan het eind van het jaar zien we eerdere virals weer opnieuw stijgen in populariteit, maar ook wordt er een interessante tip gedeeld voor oudjaarsavond. Vorige week moest je nog je sterretjes in een mandarijn doen (of een peen, voor de veiligheid). Deze week is er een ander item van de AGF-afdeling aan de beurt. Het gebeurt echt: kinderen die alle kerstcadeaus openen “Mensen, mijn drie-jarige kwam om 3 uur ‘s nachts naar beneden en heeft IEDEREENS cadeau uitgepakt.” Het is een simpele tweet, met een simpele foto, maar mensen vinden het hilarisch. Was het voorbedachte rade? Was het een droom? Hoopte het kind de kerstman te zien? Paplief heeft zelfs nog een uitlegvideo gemaakt, want natuurlijk kon deze peuter zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen, al zegt het kind zelf dat het vooral wilde dat niemand verward hoefde te zijn en iedereen wist wat ze zouden krijgen. En daar kan de hele wereld van meegenieten: heerlijk.

Just adding his explanation for why he opened everything! Also have to add: we’re not mad. He’s a good kid, and it’s a story we’ll tell for the rest of our lives. pic.twitter.com/GKiJjPjQXR — Scott Reintgen (@Scott_Thought) December 26, 2023

De viral hit van Emma Kok bij Andre Rieu Ze werd maar liefst 32 miljoen keer bekeken, althans, de YouTube-video alleen al. Emma Kok is slechts 1, deed mee aan The Voice Kids en is ernstig ziek. Dat zou je echter niet zeggen als je haar ziet zingen bij Andre Rieu. Niet alleen ziet ze er prachtig uit, ze zingt Voilà ook echt prachtig. Ze roerde het publiek op het Vrijthof in Maastricht tot tranen. Nu was dat alweer maanden geleden, maar omdat ze er nu Viral-awards mee verdiende, gaat ze weer viral, en terecht.

Is het een koraal, is het een alien? Is het een koraal, is het een alien? Het lijkt het allebei, maar is het allebei niet. Het is een ‘basket star’, dat is familie van de zee-egel en zeester en kan tentakels van wel 75 centimeter groeien. Het ziet er bizar uit: je kunt je bijna niet voorstellen dat dit van aarde komt, maar het is wel zo. Ze kunnen zelfs tientallen jaren oud worden.

Have you ever seen a Basket Star?pic.twitter.com/7eguxDsFdf — vegastar (@vegastarr) December 25, 2023

12 druiven eten Het zou geluk brengen en het komt waarschijnlijk uit Spanje: 12 druiven eten als het nieuwe jaar begint. Vergis je niet: het is wel even dooreten: als de kerkklokken de 12e keer slaan moeten alle druiven opgegeten zijn. Het zou geluk brengen voor het hele jaar, alle twaalf maanden, dus dat is wel de moeite waard. Het is alleen niet zo gezellig voor je partner, die je dus even niet kunt kussen om klokslag 00:00 uur. Diverse video’s met deze traditie gaan nu viral op TikTok.

Leuk voor dartfans: Luke Littler die als baby al dart Luke Littler gaat niet alleen viral door zijn geweldige prestaties bij het WK Darts: hij is ook razend populair door een video van hem die viral gaat, waarop hij met slechts 18 maanden oud al staat te darten. Geen zorgen: het is een magneetbord, maar hoe tof is het dat hij echt al als klein ventje idolaat was van deze sport. Zelfs de techniek zit er zo jong blijkbaar al in. Inmiddels is hij 16 jaar en laat hij weten dat hij de bekende opkomstmuziek van Raymond van Barneveld en Phil Taylor toen zelfs al luisterde, om hun gejuich na te doen.

Winter Vol Liefde-kandidaat Amy Rose gaat viral om vroeger Ze weet zichzelf al heel bijzonder te portretteren in Winter vol Liefde, maar nu blijkt dat ze eigenlijk al in 2021 een wereldster was. Zij is namelijk de persoon uit de video waarin ze een coronatest doet en corona blijkt te hebben. Haar reactie is nogal… dramatisch. Ze woonde toen op Curacao en wilde graag naar haar familie met kerst. Voor de ‘grap’ zou ze een coronatest hebben gedaan, maar uiteindelijk bleek dat ze dus niet naar huis kon gaan. Heel. Bijzonder.