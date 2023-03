Viral: Rajacenna maakt kunstwerken met handen en voeten tegelijk

Quadridexter

Rajacenna is een quadridexter en ambidexter. Dat betekent dat ze iets kan met meerdere ledematen tegelijk. Nou ja, ‘iets’ is misschien niet helemaal het juiste woord. Ze maakt er kick-ass kunst mee. Ze schildert en tekent ondersteboven en maakt dus met haar handen en haar voeten tegelijkertijd kunstwerken. Heel bijzonder. En heel leuk, want het onderwerp van haar schilderkunst is niet bepaald abstract te noemen. Ze maakt beroemdheden.

In haar video schildert ze Elvis, Marilyn Monroe, Einstein, Zendaya, Justin Bieber, Harry Styles, Audrey Hepburn en Khaby Lame. Vooral die laatste is een leuke toevoeging, omdat hij al jaren volledig viral gaat op TikTok en 155 miljoen (!) volgers heeft. Hij is dan ook wel de nummer 1 op dat video-platform. Daar is Rajacenna nog niet, maar met 4 miljoen views in 1 etmaal doet de jongedame het heel goed. Zo goed, dat Khaby haar zelfs in een Instagram-story zette.