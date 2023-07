​Chronologische feed maakt social media niet eerlijker

Toen de social media-feed werd geïntroduceerd waardoor de meest populaire of meest bij jou passende posts het eerst verschenen, was niet iedereen even blij. Mensen wilden dat het ‘echter’ bleef en dat je posts zag op chronologische volgorde. Op die manier zie je eerlijk wat iemand op een x moment post, in plaats van dat het een populariteitswedstrijd is. Bovendien zou je zo minder doomscroll-achtige gedragingen krijgen, omdat je niet alleen maar posts gevoed krijgt die het meest bij jouw denkbeelden passen (tenzij je uiteraard alleen mensen volgt die dat wel doen). Wat blijkt nu? De chronologische feed bestrijdt polarisatie niet.

Threads now has a chronological following feed - we did it kids pic.twitter.com/ovYmwmdS0M

Polarisatie komt toch wel

Een onderzoek dat door Meta wordt ondersteund heeft uitgewezen dat chronologisch dus niet per se beter is. Het gaat hier wel specifiek om politiek geladen posts. Het blijkt dus dat het helemaal niet uitmaakt hoe je tijdlijn wordt gesorteerd: polarisatie vindt toch wel plaats. De studie werd gedaan op basis van de presidentsverkiezingen van 2020: de data van 208 miljoen Amerikanen werd hierbij gebruikt en dat is bijna iedereen die in de VS op Facebook of Instagram zit.

Mensen die Meta eerst als conservatief of liberaal had ingeschat, bleken tijdens de verkiezingen zeer veel verschillend politiek nieuws te consumeren. 97 procent van alle fakenews werd door meer conservatieven gezien dan liberalen: maar 3,9 procent was daadwerkelijk politiek nieuws. Het is vaak aan de kaak gesteld: de algoritmische feed zou mensen alleen maar een kant van de politiek belichten. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. In de studie werden er chronologische feeds op Facebook en Instagram geplaatst bij mensen in Amerika tussen september en december 2020, wanneer het nieuws rondom de verkiezingen het hevigst is.