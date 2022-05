Campfire is het nieuwe social medium van Niantic

Niantic kennen we als de maker van de enorme megahit Pokémon Go, maar het gaat nu een heel andere kant op. De ontwikkelaar heeft zowel een augmented reality-platform gemaakt als een social network genaamd Campfire.

Niantic Lightship AR

Waar het social network echt van Niantic zelf blijft, heeft het zijn augmented reality-landkaart juist beschikbaar gesteld aan andere ontwikkelaars. Die landkaart heet Lightship AR en het moet anderen helpen om betere augmented reality-belevenissen te maken. Augmented Reality is iets waarbij je de echte wereld ziet, maar er een virtuele laag overheen wordt geplaatst. Niantic is daarmee erg bekend: in Pokémon Go kun je in augmented reality een Pokémon vangen. Je ziet het wezentje dankzij je camera in de echte wereld zitten, waarna je een virtuele Pokébal op hem gooit.

Lightship wordt ook wel het Visual Positioning System genoemd en het zorgt ervoor dat een bepaalde AR-ervaring kan worden gehangen aan een fysieke locatie. Denk bijvoorbeeld aan een standbeeld waarbij je dan niet zomaar ergens een AR-object ziet zweven, maar juist echt een laag is over specifiek dat standbeeld heen. Dat is gaaf, want zo heeft iedereen dezelfde AR-beleving. Hoewel het nu vrij beschikbaar is, is Niantic uiteindelijk wel van plan om er geld voor te vragen.

Niantic: "Mensen kunnen naar een geactiveerde locatie gaan en hun apparaten snel lokaliseren en communiceren met permanente AR-inhoud. Met slechts een enkel beeldframe van de camera van de eindgebruiker bepaalt Lightship snel en nauwkeurig de precieze, zesdimensionale locatie van een gebruiker."