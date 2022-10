​Board parties op TikTok: de gezellige eettrend in video's

Op het videoplatform TikTok zie je het heel vaak: een board party. Dit is een eettrend op het platform die je gezien moet hebben. Het is een soort nieuw idee van ‘bring your own’, maar dan om te delen. Eén iemand maakt een hele plaat of een heel bord met, bijvoorbeeld, kroketten, een ander met patat en dat komt dan allemaal samen op een board party. Zelfs merken lopen er nu mee weg.

TikTok-trend Je zou denken dat een board parties alles met bordspellen te maken heeft, maar dat is niet zo. De board party heeft ook niets te maken met dartborden of met extreme boardsporten zoals snowboarden of skateboarden. Het is gewoon een foodtrend. Een heel gezellige foodtrend, waarmee je van elk TikTok-filmpje een feestje maakt. Tenminste, als je het een beetje normaal houdt, want zoals dat nu eenmaal gebeurt op TikTok loopt het ook wel eens uit de hand. Eerst maar even hoe het wel hoort. Zo’n board party doe je niet met twee mensen: zoveel mogelijk mensen lopen op TikTok de kamer binnen en laten zien wat ze bij zich hebben. Het idee is heel eenvoudig: elke persoon die op het feestje komt, heeft één en hetzelfde ding bij zich. De een maakt alleen maar worstenbroodjes, de ander alleen maar minipizza’s met ananas, enzovoorts. Tot nu toe zijn de meeste mensen wel wat op de ongezonde toer: we zien weinig gezonde board parties voorbijkomen, maar gezellig ziet het er wel uit.

Board party Er zijn ook extremere varianten van een board party, die helemaal ongezond zijn. Zo gaat er op TikTok een boterbord rond: een bord dat zo populair is geworden, dat het meer dan 8,6 miljoen views heeft. De board parties zijn een soort uitgebreide versie van shared dining: we willen allang niet meer een driegangenmenu: het is duur, niemand eet alles op en daarom zijn we allemaal lekker gaan delen. Maar ja, een hele kaasplank besmeerd met boter: dat is niet heel gezond. Het ziet er prachtig uit (very Instagrammable), maar het werkt natuurlijk wel een ongezonde levensstijl in de hand. Dat is waardoor sommige mensen niet zo blij zijn met de board parties. Aan de andere kant: voor elke trend op TikTok zijn wel tegenstanders te vinden.

Charcuterie influencers De charcuterie influencers trekken zich er in ieder geval weinig van aan: zelfs grote beroemdheden zoals Kendall Jenner waagt zich eraan. Zo’n board is makkelijk mee te nemen en ze zien er leuk uit, waardoor ze perfect zijn voor generaties die volop genieten van hun social medialeven. Bovendien hoef je zeker geen vaardigheden te hebben om een leuk board te maken, waardoor het heel toegankelijk is. Plus, je hoeft als je zelf een groepje mensen over de vloer krijgt niet extreem te stressen over het eten, want iedereen neemt iets mee. In Nederland zien we het nog weinig, terwijl het wel iets zou kunnen zijn dat Nederlanders kunnen omarmen: lekker gezellig een avondje keuvelen -of juist wel bordspellen doen- terwijl je af en toe iets lekkers van één van de boards kunt grijpen.

Trend in Nederland Wel behoeft het wat coördinatie. Als drie mensen een board vol brownies meenemen, of juist vol kroketten, dan is de balans in het eten helemaal snel zoek. Daar moet je wel zin in hebben, want iemand moet daarin toch de leiding nemen. Maar, zolang iedereen maar aan board is, kan dit best een TikTok-trend worden die ook in Nederland aan populariteit zal winnen.