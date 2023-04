Blauwe vinkjes verdampen, maar niet automatisch

Soms gaat er ook wel eens iets volgens planning bij ‘Het nieuwe Twitter’ van Elon Musk. Enkele weken geleden kondigde hij aan dat de (gratis) blauwe verificatievinkjes – waarmee je kunt zien of de persoon en het account ’echt’ zijn – zouden verdwijnen. Hij noemde op enig moment de datum van 20 april. Wat blijkt, het verwijderen van de blauw vinkjes lijkt inderdaad te zijn begonnen.

Willekeur en handmatig ingrijpen

Echter, helemaal soepel en automatisch lijkt dat niet te gaan. Dat wil zeggen, in de eerste uren nadat de blauwe vinkjes begonnen te verdampen, bleek dat er sprake lijkt van nogal wat willekeur. Zo hebben twee beroemdheden, basketballer LeBron James en schrijver Stephen King, die zich vooraf al fel uitspraken tegen het betalen voor een verificatievinkje, hun ‘gratis’ vinkje mogen behouden. Dat doet het vermoeden rijzen dat Twitter de blauwe vinkjes in ieder geval niet geautomatiseerd verwijderd voor alle gebruikers die er (nog) niet voor betalen.

Stephen King’s tweet waarin hij ontkent te betalen voor zijn vinkje – en dan met name het antwoord daarop van Elon Musk zelf – bewijst dat Twitter de vinkjes voor sommige personen handmatig in stand houdt. De Paus is zijn blauwe vinkje daarentegen inmiddels wel kwijt.