Trending: dit zochten we meer dan ooit op Google in 2024

Elk jaar laat Google ons weten wat we het allermeeste hebben opgezocht. Althans, waar de grootste stijging is, om zo trends te kunnen waarnemen in ons zoekgedrag. Ook dit jaar zagen we weer veel trends, al zijn er niet heel veel verrassingen: we blijven volop zoeken naar muzikanten, sportevenementen en de politiek. Maar er zijn ook wat grappige kwinkslagen, zoals ‘wat is Flakka’ en ‘hoe oud worden zwanen?’

Trending zoekopdrachten op Google in 2024

We hadden een mooi sportjaar en dat is terug te zien in de zoekresultaten, maar ook andere dingen die ons bezighielden komen voorbij, zoals het gedoe rondom Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival (maar misschien ook wel in het algemeen, want hij heeft een bijzonder levensverhaal). iPhone 16 was bovenmatig populair en ook wilden we meer weten over de Chinese webwinkel Temu: