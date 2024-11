Zo zit het met de bijzondere relatie tussen Trump en Bitcoin

De cryptomunt Bitcoin zit de afgelopen weken in een rollercoaster. De munt is nu 90.062 euro waard en dat terwijl het vorige week nog aanzienlijk meer was: bijna 100.000 dollar. Dat het zoveel meer was, had alles te maken met Donald Trump die de verkiezingen won.

Bitcoin

Wat Trump precies met de cryptovaluta te maken heeft? Hij heeft zelf nogal een ommezwaai gemaakt als het gaat om zijn mening over crypto. Eerder noemde hij het nog een mogelijke ramp en onzin, maar nu zegt hij dat de toekomst van crypto in de Verenigde Staten is. Dat zorgt ervoor dat op het moment dat hij als president wordt gekozen, Bitcoin-mensen heel blij zijn: er is iemand aan de macht die net zo enthousiast is over de cryptovaluta als zijzelf.

Trump is op zijn beurt natuurlijk niet zomaar van gedachten veranderd: hij heeft gigantische donaties voor zijn campagne gekregen van mensen die in de crypto zitten. Hij beloofde onder andere dat hij een topman van beurstoezichthouder SEC ontslaat: een man die bekend staat om zijn anti-crypto opvattingen. Inmiddels is hij zelf opgestapt toen hij vernam dat Trump de presidentsverkiezingen had gewonnen.