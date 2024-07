Bitcoin heeft slechtste week sinds jaar tijd

Het is geen goede week voor mensen met bitcoin. De cryptovaluta heeft zijn slechtste week sinds een jaar tijd. De reden is Mt. Gox. Dit is wat Mt. Gox is en waarom het zo’n invloed heeft.

Mt. Gox

Mt. Gox is een bitcoin-beurs in Shibuya Tokio. Of eigenlijk: was. Het startte in 2010 en begin 2014 was het de plek waar meer dan 70 procent van alle bitcoin ter wereld werd verhandeld. Het is echter heel plotseling gestopt in 2014, toen bleek dat het zorgde voor het verdwijnen van honderdduizenden bitcoin ter waarde van honderden miljoenen euro.

Hoe kan iets dat in 2014 al stopte nog zoveel invloed hebben? Volgens geruchtne zou Mt. Gox bitcoin weer teruggeven aan mensen. Die mensen zullen die bitcoin waarschijnlijk snel doorverkopen, aangezien de munt in 2014 ‘slechts’ honderden euro’s waard was vergeleken met nu. Het volop verkopen van bitcoin zorgt voor onzekerheid op de markt en dat uit zich in een koers die zich niet van zijn beste kant laat zien.

Dalende bitcoin

De prijs van bitcoin daalde de week met 9 procent. Vrijdag stond de munt op een dikke daling en was hij 49.831,92 euro waard, terwijl dat een paar dagen eerder nog 58.512,94 euro. Pijnlijk dus, al is het goede nieuws dat de munt zich lijkt te herstellen: momenteel is de koers 53.313,55 euro. Het betekent echter niet dat het allemaal goedkomt: er is nog wat stress over de mogelijkheid dat Joe Biden wordt vervangen door een presidentskandidaat die aanzienlijk minder pro-crypto is, schrijft Reuters.

Bitcoin is niet de enige munt die worstelt: Ether is op een dieptepunt gekomen na twee maanden, maar ging ‘slechts’ 5,28 procent omlaag.