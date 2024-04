All-In The Bitcoin Family verschijnt deze week op Prime Video

Is hij gek, een idioot of zit er toch iets in? In 2017 verkochten Didi Taihuttu, zijn vrouw Romaine en hun drie jonge dochters Joli, Juna en Jessa al hun bezittingen en stoppen het geld in bitcoins. Ze reizen de wereld over en iedereen kan via social media hun avonturen volgen. De familie werd beroemd en vader Didi werd een cultfiguur in de crypto wereld.

Meer families, waaronder zijn eigen broer en zus, volgden hun voorbeeld. Hoe is het de afgelopen jaren met de familie gegaan terwijl de munt fluctueerde en hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Documentairemaker June te Spenke heeft de familie op de voet gevolgd en hier een vierdelige docuserie over gemaakt.

Documentaireserie



De opnames van de documentaireserie zijn begonnen in 2021. Door de jaren heen volgt maker June te Spenke de familie onder andere in het zonnige Mexico en Thailand, maar ook terug in Nederland en laat hierbij alle pieken en dalen zien. Van het organiseren van drukbezochte crypto bijeenkomsten, het opbouwen van een school voor kansarme kinderen, het bijna beroofd worden in Mexico en het in aanraking komen met justitie in Portugal, alle avonturen van de familie zijn te volgen. En dat terwijl de cryptomunt flink fluctueert in waarde.