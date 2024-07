Bitcoin maakt een flinke sprong omhoog

Bitcoin heeft de afgelopen 48 uur een forse stijging doorgemaakt, deels gedreven door de verhoogde kans op een verkiezingsoverwinning van Donald Trump in 2024 na de mislukte aanslag op de voormalig president van de VS. Dit optimisme onder investeerders leidde tot een sprong in de waarde van de cryptocurrency​.



Koersontwikkeling



Timothy Peterson, een gerespecteerde econoom, voorspelde deze week al eerder een 90% kans op een nieuwe all-time high voor Bitcoin vóór maart 2025. Zijn analyse is gebaseerd op Metcalfe’s Law, die de waarde van Bitcoin koppelt aan het aantal gebruikers. Volgens Peterson zal de toenemende adoptie de waarde exponentieel laten stijgen​.

Maar ook andere analisten verwachten dat de prijs van Bitcoin in deze bull-cyclus kan stijgen tot astronomische hoogte waardoor soms ongekend hoge voorspellingen worden gedaan die weliswaar sensationeel klinken maar nimmer goed te onderbouwen zijn met harde cijfers. Veel van deze voorspellingen komen daarom voort uit optimistische scenario’s die gebaseerd zijn op historische prijstrends en de impact van de afgelopen halving, die traditioneel leidt tot schaarste en prijsstijgingen​.

​ Macro-economische factoren

Verlagingen van de rente door de Amerikaanse Federal Reserve in 2024 kunnen tevens de druk op de cryptomarkt verminderen, wat beleggen in Bitcoin aantrekkelijker maakt. Daarnaast kan duidelijkheid over regulering en de goedkeuring van Bitcoin ETF’s als katalysator dienen voor verdere prijsstijgingen​.

Potentiële risico’s en verwachtingen

Ondanks de positieve vooruitzichten zijn er ook risico’s, zoals onzekerheid over verdere regulering en macro-economische factoren zoals inflatie. Deze kunnen de cryptomarkt beïnvloeden en zorgen voor volatiliteit (zie onder)​.

De verwachtingen voor Bitcoin in 2024 zijn echter optimistisch waarbij de waarde van de cryptomunt duidelijk weer omhoog aan het gaan is. Deels gedreven door gunstige marktcondities, toenemende adoptie en belangrijke gebeurtenissen zoals de al eerdergenoemde (recentelijke) halving. Wie inverteert moet echter alert blijven op de volatiliteit en potentiële risico’s binnen de markt. Laat je wat dat betreft niet als te veel leiden door torenhoge verwachtingen omdat dit soort lange termijn voorspellingen moeilijk zijn te beoordelen.

Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de mate van fluctuatie in de waarde van een activum (bezitting of eigendom van waarde). Bitcoin is over het algemeen veel volatieler dan de meeste aandelen. Deze volatiliteit ontstaat door verschillende factoren, zoals marktmanipulatie, speculatie, lage liquiditeit en de snel veranderende regelgeving. De aard van cryptocurrencies en de manier waarop de markt functioneert dragen bij aan deze sterke prijsschommelingen, wat Bitcoin zowel risicovol als potentieel zeer winstgevend maakt voor investeerders.