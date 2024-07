Deze Week Viral: bitcoin omhoog door Trump, spaghetti-mation en Messi

Deze week was vooral aan het einde van de week enorm viral: iedereen wilde de video zien waarin Trump werd beschoten. Daar hebben we nieuws over, maar gelukkig zijn er ook positievere zaken die deze week volledig viral gingen.

Spaghetti-mation

Het account van James Gerde met allerlei spaghetti-animaties gaat momenteel viraal, want hij maakt de prachtigste plaatjes met de Italiaanse pasta. Aanschouw het op Instagram.

Disneymagie met autistische jongen

De autistische jongen Thomas heeft een succesvol Instagram-account. Hij is erop te zien met allerlei verschillende Disney-figuren en het is koddig om te zien. Hij is 16 en enorm fan van Disney, wat goed te zien is aan de hoeveelheid Disney-gerelateerde foto’s op zijn pagina. Het lijkt wel alsof hij alle Disney-figuren wel eens heeft ontmoet.

Bitcoin boert goed

Het meest viral moment deze week is natuurlijk het schietincident van dit weekend, waarbij Trump slechts in zijn oor werd geraakt, maar er wel iemand uit het publiek stierf. We zullen de beelden van de schietpartij dan ook niet herhalen, maar wel vertellen we het nieuws dat het beeld van Trump met zijn gebalde vuist en strijdlustige gezicht met bloedstreep heeft gezorgd voor een flinke piek in de prijs van de Bitcoin: hij steeg naar meer dan 60.000 dollar nadat Trump, voorstander van crypto, zo goed uit de strijd kwam.

XL-croissants

Crompouce, platgeslagen croissants: het is helemaal gek wat mensen allemaal met dit banket doen. Nieuw is nu de XL-croissant, waar je een aparte draagtas voor nodig hebt. Het gevaarte is bijna niet af te happen, maar het ziet er wel heel leuk uit:

Lamine en Messi

Lamine Yamal is piepjong, maar speelde toen hij net op deze aarde kwam kijken al met Lionel Messi. Messi geeft de jonge jongen, die toen nog lang niet kon weten dat hij een stervoetballer zou worden, een bad op een kalender voor Unicef in 2007. Yamal was nog geen jaar oud, maar duidelijk al op de goede weg.

Messi with a young Lamine Yamal. pic.twitter.com/5icSPlC43h — Reshad Rahman (@ReshadFCB) July 5, 2024

Mr Beast post zijn grootste video ooit

Nu is de grootste YouTuber ter wereld altijd wel geneigd om in superlatieven te praten, maar als hij zegt dat dit zijn grootste video ooit is, dan geloven we het wel. Hij nodigde 50 beroemde YouTubers om te strijden om 1 miljoen dollar in een video die 40 minuten duurt. Mr Beast probeert de laatste tijd iets minder snappy te zijn, zodat je niet het gevoel hebt dat je door alle snelle cuts steeds van alles mist, wat vind jij, is hem dat ook in deze video gelukt?