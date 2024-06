Deze Week Viral: eerlijke vinder, Toys R Us en huilende baby’s

Deze week hebben we in Deze Week Viral een aantal verontrustende zaken, maar we beginnen met een nieuwtje dat volledig viral ging omdat het juist laat zien dat de mensheid niet altijd zo slecht is.

Denken aan ravioli

Een grappenmaker heeft in kaart gebracht hoe het toch zit met die afgekeurde goal van Xavi Simons. Dit is waarom de VAR er zo lang over deed:

This is brilliant 😂pic.twitter.com/kjV462p6Kr — Troll Football (@TrollFootball) June 26, 2024

Prince William danst op Taylor Swift

Op Instagram gaat een video viral van de Britse royals die er lekker op los dansen bij het concert van Taylor Swift. Vooral Prince William gaat er helemaal voor.

Hawk Tuah

“Je moet er even op spugen”: dat is dé move in bed waardoor mannen helemaal gek worden. De jongedame die Hawk Tuah in de microfoon deed, vol overgave, loopt binnen met haar uitspraak. De merch schijnt erg goed te verkopen. Het is een geinige video die ons in Nederland waarschijnlijk wat minder zal shockeren dan de gemiddelde Amerikaan, maar in ieder geval zijn er al allerlei remixes, memes en dus t-shirts van, waardoor deze viral gaande video misschien wel een paar mensen rijk maakt.

Eerlijke vinder wordt dikbeloond

Als je iets op straat vindt, dan hoor je het bij de politie te brengen. Veel mensen hebben bij een portemonnee toch even zo’n dilemma: haal je het geld eruit, of niet? De dakloze Hadjer Al-Ali overkwam het ook, maar hij besloot de 2000 euro die in de portemonnee zat netjes te laten zitten en bij de politie aan te kloppen. De politie erkende zijn bijzondere daad en gaf hem 50 euro en een duim-onderscheiding. Zou de eigenaar van het portemonneetje zich niet melden, dan zou Hadjer het geld krijgen. Echter krijgt hij nu een stuk meer. Zijn verhaal gaat namelijk keihard viral en er is nu zelfs een hele inzamelingsactie gestart waardoor de 33-jarige dakloze meer dan 34.000 euro krijgt (!).

Homeless man Hadjer Al-Ali found and returned a wallet with 2,000 euros at Amsterdam central station, receiving a 'silver thumb' prize and expressing hope for positive changes in his life. More details: https://t.co/kk49pDhI8P pic.twitter.com/N5ReH7HF35 — The Times Of India (@timesofindia) June 25, 2024

Toys R Us kiest voor AI

Toys R Us heeft deze week wat vijanden gemaakt door op de proppen te komen met een commercial die is gemaakt met behulp van OpenAI’s Sora. AI gebruiken om een commercial te maken, betekent dat het niet door een digitale artiest is gemaakt en dat zorgt voor boosheid in de creatieve sector. Hieronder kun je zien wat het eindresultaat is van de met AI-programma Sora gemaakte commercial:

Meow-versie van Billie Eilish maakt babies aan het huilen

Het is een vreemde gewaarwording: baby’s die spontaan in huilen uitbarsten door een gemiauwde versie van Billie Eilish’ What Was I Made For. Er komen daarbij ook plaatjes voorbij van geanimeerde, huilende katten en die combinatie blijkt een nogal vreemde uitwerking te hebben op baby’s: keihard huilen dus.