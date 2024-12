Google: Google Zoeken gaat volledig veranderen volgend jaar

Ook in bijvoorbeeld een app als Google Lens, waarmee je QR-codes kun scannen, menukaarten kunt vertalen en kunt opzoeken wat een object precies is en waar je het kunt kopen, komt heel veel kunstmatige intelligentie kijken. Pichai doet geen uitspraken over wat er dan toch zo drastisch gaat veranderen aan Google Zoeken, maar wel lijkt hij vooral te praten over AI, niet per se over bijvoorbeeld Search-updates waardoor websites hun hele SEO moeten omgooien. Tegelijkertijd zijn die updates er regelmatig, alleen doet Google daar eigenlijk nooit uitspraken over.

Consumenten op Google Zoeken

Pichai heeft het nu dus waarschijnlijk vooral over de consumentenkant van Google Zoeken. Het lijkt al te experimenteren met een optie waarmee je kunt aangeven dat je geen gepersonaliseerde antwoorden wil in de zoekmachine, dus misschien komt daar straks ook een AI-optie bij: als je geen AI-antwoorden wil, dan hoef je die dus niet te krijgen. Wat er verder in Google Zoeken wordt verwacht in 2025, maar dit is puur gebaseerd op wat analisten zeggen, dat is dat het vooral draait om de gebruikerservaring en dat UX een grotere rol zal spelen voor het ranken van websites.