Wat we hebben geleerd uit het grote Google Zoeken-lek

Domeinautoriteit is zeker belangrijk

Google heeft vaak gezegd dat de autoriteit van een domein geen invloed heeft op de ranking van een pagina, maar in de gelekte documenten komt toch echt een ‘site authority’-optie naar boven. Dat betekent dat Google waarschijnlijk wel degelijk kijkt naar de algemene autoriteit van je website, wat betekent dat als je een heel goede blog plaatst op een kleinere site, deze waarschijnlijk minder hoog zal ranken dan soortgelijke onderwerpen op een pagina met meer autoriteit. Zo kan een kleiner blog dus niet makkelijk bekender worden, terwijl Google juist de experts naar voren wilde schuiven. Hier hebben we recent ook een artikel over gepubliceerd.

Wat vooral opvalt is hoe groot de macht van Google eigenlijk is. Het kan een grote fout maken zoals dit, maar mensen zullen de zoekmachine er niet minder door gaan gebruiken. SEO-specialisten zullen ook niet ineens hun werk neerleggen. Er blijven nog altijd veel mysteries bestaan rondom de zoekmachine, ook na het lekken van dit document. Het vertelt dus vooral dat we niet altijd kunnen vertrouwen op wat Google zegt als het om SEO gaat, en dat eigenlijk alles wat je op het internet doet wanneer er een Google-logo bij staat, direct invloed heeft op de zoekmachine.