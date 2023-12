​Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van SEA voor 2024

Het jaar 2023 zit er bijna op. Wat een jaar is het geweest voor SEA! AI is here to stay. Zowel Google Ads als Microsoft Ads kwamen met nieuwe mogelijkheden, Demand Gen ging van start en het bleek dat ons zoekgedrag langzaamaan verandert.

Ook in 2024 kunnen wij weer veel nieuwe ontwikkelingen verwachten op het gebied van SEA. In dit artikel zal ik de belangrijkste trends uitlichten en ook nog een aantal Nostradamus-voorspellingen doen voor 2024 en later.



AI of course…

We kunnen er niet meer omheen. AI zal ook een belangrijk onderdeel gaan worden in SEA. In 2023 werd je letterlijk overladen met alle info en mogelijkheden rondom AI. Dit zal in 2024 niet anders zijn en in de komende jaren wordt dit nog belangrijker. Natuurlijk zal er altijd weerstand zijn tegen AI en dat is ook goed. De vrees blijft dat AI alles gaat overnemen, net zoals Skynet dat deed in de Terminator-films. Echter zijn er dankzij AI ook heel veel nieuwe mogelijkheden en echt op alle gebieden, waaronder dus ook SEA. Kortom, omarm AI, maar blijf altijd kritisch.

ChatGPT

Dit jaar werd ChatGPT door heel veel mensen gebruikt, zo ook onder SEA marketeers. Eerst om te kijken wat er mogelijk is en niet veel later kwamen de eerste scripts al uit. Verder werd ChatGPT vooral als 'inspiratiebron' gebruikt voor het maken van tekstadvertenties. Inmiddels is dit al op grote schaal geïntegreerd in het creëren en optimaliseren van campagnes. In 2024 zal dit zeker meer worden en wordt dit verder geïntegreerd in het optimaliseren van SEA.

Google Bard met Gemini?

Zelf verwacht ik veel van Google Gemini dat onlangs werd gelanceerd. Google zal Google niet zijn als het Gemini niet in alle Google-kanalen gaat inzetten, zodat jij er als SEA-specialist niet meer omheen kan.

Daarnaast is de verwachting dat Bard of Gemini invloed gaat hebben op het zoekgedrag en zoekresultaten. Het zoekgedrag gaat misschien veranderen. In plaats van zoekwoorden ga je Google commando’s geven. Dus je zoekt niet naar ‘Nike sneakers’, maar naar 'Wat is beste Nike sneaker van 2023 en waar is die het goedkoopst?'. Daarover later meer in dit artikel.

AI afbeeldingen

Niet alleen AI teksten en codes waren hot in 2023, maar ook afbeeldingen. Diverse tools zijn nu beschikbaar die afbeeldingen en video's voor je maken. In 2024 zal dit niet anders zijn. Content wordt steeds belangrijker in SEA, dus ook goede en zeker opvallende afbeeldingen en video’s worden nog belangrijker. Door AI in te zetten kan je nu veel sneller afbeeldingen en video’s laten maken, om die vervolgens te gebruiken in al je ads.

Automatisch advertentie creëren

In de komende maanden wordt een nieuwe functie in Google Ads uitgerold, namelijk conversational experience. Vorig jaar kwam Google al met automatically created assets (ACA), waardoor er automatische tekstadvertenties worden aangemaakt. Maar met conversational experience worden de ads gemaakt aan de hand van de landingspagina. Bij het invoeren van de url zal de Google AI automatische titels en beschrijvingen aanmaken. Bevallen de suggesties niet, dan kan je die altijd nog aanpassen. Dit kan je natuurlijk veel tijd gaan besparen.