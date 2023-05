​10 Webshop en e-commerce trends voor 2023 en 2024

De wereld van e-commerce kent geen grenzen meer. Het aantal webshops stijgt in een razend tempo en elke dag worden er nieuwe technologieën en innovaties geïntroduceerd. Een goede e-commerce strategie is dus essentieel als je boven de andere spelers wilt uitsteken. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met bestaande, maar zeker ook opkomende trends. In dit artikel behandelen we daarom 10 essentiële trends om te volgen als je een webshop runt.

1. Mobile first of mobile only?

Mobile first was al langer geen optie meer, maar een noodzaak. In de loop van 2023 en 2024 zal de focus op mobiele optimalisatie en mobiele app-ervaringen nog verder toenemen. Met een stijgend aantal aankopen via mobiele apparaten spreken we zelfs al van de eerste mobile only webshops, die volledig gericht zijn op een zo goed mogelijke ervaring bij een bezoek van de webshop op een smartphone.

Het ontwikkelen van mobile only webshops is natuurlijk wel een risico, omdat de ervaring niet responsive is. Of mobile first dus volledig mobile only wordt, is voorlopig de vraag, maar dat een webshop 100% geoptimaliseerd moet zijn voor smartphones is geen discussiepunt meer.

2. Retentie marketing voor webshops

Klanten behouden is minstens zo belangrijk als nieuwe klanten werven. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe klanten bereiken is over het algemeen eenvoudiger en minder tijdrovend. Vaak wordt retentie marketing daardoor achterwege gelaten. Door de opkomst van nog meer webshops en concurrentie is retentie marketing echter een belangrijkere trend dan ooit.

Door middel van e-mail automation, retargeting campagnes en loyaliteitsprogramma's kun je klanten binden aan je webshop en herhaalaankopen stimuleren. Deze strategieën helpen niet alleen bij het versterken van de klantrelatie, maar dragen ook bij aan een hogere levenslange klantwaarde.

3. Personalisatie door middel van AI en AR

Artificial intelligence (AI) en augmented reality (AR) zijn voor veel webshop-eigenaren nog onbekend terrein. Toch zal deze trend in de loop van 2023 en 2024 een steeds grotere rol spelen voor webshops. Dat komt doordat deze middelen kunnen zorgen voor een persoonlijke gebruikerservaring.

AI kan helpen bij het personaliseren van de winkelervaring door middel van gepersonaliseerde aanbevelingen, klantenservice en prijsstelling. Denk aan persoonlijke aanbiedingen of chatbots waardoor de klant 24/7 contact kan opnemen met jouw webshop.

AR stelt klanten in staat om producten virtueel te bekijken en te proberen, wat een extra dimensie toevoegt aan de online winkelervaring.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan een unieke, boeiende en onvergetelijke winkelervaring die de klant weinig moeite kost, maar die hij wel gewend is vanuit het fysieke shoppen.